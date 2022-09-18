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Тибра Тибра
Киноафиша Фильмы Тибра Отзывы о фильме «Тибра»
Тибра 2022 / Россия
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Тибра»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Маленький российский поселок, где все друг друга знают, а вместо имен людей чаще зовут кличками. Обычно если в таких местах пропадает человек, а тем более маленькая девочка Катя «Зайка» (Василиса Савкина), то дело мигом становится резонансным. Его пытается раскрыть Вероника Дмитриевна Воронина (Марина Васильева) — следователь «из городских». Главный подозреваемый — Леша Шуруп (Владислав Коноплев), который часто бывает в заброшенном деревянном домике в лесу.…

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Sonny So 18 сентября 2022, 01:10
Оценка
Посмотреть стоит, картинка красивая
18 сентября 2022, 01:10 Ответить
cybernetic-fm 18 сентября 2022, 19:56
Оценка
Сходил в кинотеатр на отечественный триллер - Тибра. Фильм получился атмосферный, с красивыми пейзажами и шикарным звуковым рядом. Самое главное - понравился сюжет: хронометраж не большой (1:25), в следствии чего всё было динамично, скучать не приходилось. Суть фильма в том, что из-за детской подростковой глупости чуть не пострадал невиновный человек.
А главная актриса, 13-летняя дочь Юлии Пересильд - Анна, была неподражаема. Каждое слово и каждое действие героини воспринимались, как наяву. Браво!
Моя оценка фильма: 10 из 10.

Вы спросите: "А что такое Тибра?" Смотрите сами, уже сейчас в кинотеатрах страны.
18 сентября 2022, 19:56 Ответить
Людмила Ковалёва 20 сентября 2022, 09:01
Оценка
Хороший фильм, смотрится легко , с интересом. Слегка смазана концовка. Но прекрасный актёрский состав и игра позволяют смотреть фильм на одном дыхании.
20 сентября 2022, 09:01 Ответить
Мария Рубанова 26 сентября 2022, 13:26
Оценка
Глупый фильм, для маленьких детей пойдет, а так особого интересного сюжета нет, ели как досидела
26 сентября 2022, 13:26 Ответить
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