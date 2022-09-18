Маленький российский поселок, где все друг друга знают, а вместо имен людей чаще зовут кличками. Обычно если в таких местах пропадает человек, а тем более маленькая девочка Катя «Зайка» (Василиса Савкина), то дело мигом становится резонансным. Его пытается раскрыть Вероника Дмитриевна Воронина (Марина Васильева) — следователь «из городских». Главный подозреваемый — Леша Шуруп (Владислав Коноплев), который часто бывает в заброшенном деревянном домике в лесу.…
А главная актриса, 13-летняя дочь Юлии Пересильд - Анна, была неподражаема. Каждое слово и каждое действие героини воспринимались, как наяву. Браво!
Моя оценка фильма: 10 из 10.
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