Наша рецензия

В мировом кинематографе можно выделить отдельный поджанр в семейном и детском кино, тот самый, в котором дети строят козни взрослым, чтобы добиться какой-то своей цели. И говорить о том, что один фильм является калькой другого, порой, просто неправильно, потому что тут действует правило: какую картину первой посмотрел — та и канон. А детские шалости, ну правда же, во все времена остаются одинаковыми. Сейчас, конечно, шалить немало помогают гаджеты. Но, пожалуй, только для того, чтобы…