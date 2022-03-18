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Моя ужасная сестра Моя ужасная сестра
Киноафиша Фильмы Моя ужасная сестра Отзывы о фильме «Моя ужасная сестра»
Моя ужасная сестра 2022 / Россия
5.2 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о фильме «Моя ужасная сестра»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В мировом кинематографе можно выделить отдельный поджанр в семейном и детском кино, тот самый, в котором дети строят козни взрослым, чтобы добиться какой-то своей цели. И говорить о том, что один фильм является калькой другого, порой, просто неправильно, потому что тут действует правило: какую картину первой посмотрел — та и канон. А детские шалости, ну правда же, во все времена остаются одинаковыми. Сейчас, конечно, шалить немало помогают гаджеты. Но, пожалуй, только для того, чтобы…

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Матвей Качурин 18 марта 2022, 11:15
Посмотрел трейлер и желание сходить на фильм само собой появилось)
18 марта 2022, 11:15 Ответить
Вероника Щипачева 20 марта 2022, 11:33
Должен выйти чистый позитивчик и для меня это самое главное
20 марта 2022, 11:33 Ответить
vdovina-kira07 27 марта 2022, 00:22
Оценка
дети неоч играли, а так норм глюкоза класс
27 марта 2022, 00:22 Ответить
dapzam 27 марта 2022, 14:27
Оценка
Интересный фильм дети актрисы супер красавицы 😗
27 марта 2022, 14:27 Ответить
hisenberg0w0 30 марта 2022, 13:00
Оценка
Попытка скрестить фильмы "Двое: Я и моя тень" и "Трудный ребёнок 2", только бы деньги попилить.
30 марта 2022, 13:00 Ответить
mashulyunok 30 марта 2022, 17:28
Оценка
Актеры 8/10
Актерская игра 1/10(за кота)
Сюжет 3/10
Съемка 7/10
Логика 2/10
Кинозал 10/10
😶
30 марта 2022, 17:28 Ответить
User 9 апреля 2022, 23:59
Оценка
3 из-за очень красивой локации для съемок и чудесных костюмов
9 апреля 2022, 23:59 Ответить
tarkov2005 13 апреля 2022, 14:37
Оценка
Хороший и весёлый фильмец
13 апреля 2022, 14:37 Ответить
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