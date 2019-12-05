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Бессмертный Бессмертный
Киноафиша Фильмы Бессмертный
L'immortale

Бессмертный, 2019

2019 / Италия / Германия
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Тело Чиро медленно тонет в Неаполитанском заливе. Когда он погружается во тьму, всплывают воспоминания. Это 1980 год, земля трясется, здания падают. Из-под завалов доносится детский плач. Десять лет спустя этот ребенок превращается в маленького мальчика, который самостоятельно выживает на беспощадных улицах Неаполя и получает воспитание в преступном мире. Вскоре этот ничейный ребенок становится Бессмертным Чиро Ди Марцио, крупнейшим мафиози своего времени…

  • Фильм является одновременно приквелом и продолжением событий третьего сезона телесериала «Гоморра» о разборках в среде итальянской мафии. 
  • Главный герой Чиро Ди Марцио получил прозвище Бессмертный от современников из-за его способности постоянно обманывать смерть. Исключая события этого фильма, в первом сезоне сериала он выжил после игры в русскую рулетку, бесчисленных смертных приговоров от местных крестных отцов, был выброшен за борт в Испании, оказался под дулом пистолета за убийство матери своего друга во втором сезоне, а в третьем за ним охотились из мести за убийство крестного отца, после чего застрелили его насмерть с близкого расстояния и выбросили за борт. 
  • Съемки фильма проходили в мае 2019 года в Риме, Неаполе, а также в Риге и Латвии.

1980 год, страшное землетрясение, множество жертв, разрушенные кварталы. Из-под обломков раздается крик младенца. Это Чиро – с того самого дня известный как «Бессмертный». Преступный мир ждет его. От мелких краж до настоящей мафиозной войны – он готов к любым вызовам преступного мира, где бессмертие – просто еще одна форма проклятия.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 29 июля 2021
Премьера в мире 5 декабря 2019
Возраст 16+
Режиссер
Марко Д’Амор
В ролях
Марко Д’Амор
Джузеппе Айелло
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бессмертный 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Бессмертный смотреть онлайн

Бессмертный
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 12:41
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