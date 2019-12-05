Бессмертный, 2019

Тело Чиро медленно тонет в Неаполитанском заливе. Когда он погружается во тьму, всплывают воспоминания. Это 1980 год, земля трясется, здания падают. Из-под завалов доносится детский плач. Десять лет спустя этот ребенок превращается в маленького мальчика, который самостоятельно выживает на беспощадных улицах Неаполя и получает воспитание в преступном мире. Вскоре этот ничейный ребенок становится Бессмертным Чиро Ди Марцио, крупнейшим мафиози своего времени…
1980 год, страшное землетрясение, множество жертв, разрушенные кварталы. Из-под обломков раздается крик младенца. Это Чиро – с того самого дня известный как «Бессмертный». Преступный мир ждет его. От мелких краж до настоящей мафиозной войны – он готов к любым вызовам преступного мира, где бессмертие – просто еще одна форма проклятия.