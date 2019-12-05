Бессмертный, 2019

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Тело Чиро медленно тонет в Неаполитанском заливе. Когда он погружается во тьму, всплывают воспоминания. Это 1980 год, земля трясется, здания падают. Из-под завалов доносится детский плач. Десять лет спустя этот ребенок превращается в маленького мальчика, который самостоятельно выживает на беспощадных улицах Неаполя и получает воспитание в преступном мире. Вскоре этот ничейный ребенок становится Бессмертным Чиро Ди Марцио, крупнейшим мафиози своего времени… Развернуть Фильм является одновременно приквелом и продолжением событий третьего сезона телесериала «Гоморра» о разборках в среде итальянской мафии.

Главный герой Чиро Ди Марцио получил прозвище Бессмертный от современников из-за его способности постоянно обманывать смерть. Исключая события этого фильма, в первом сезоне сериала он выжил после игры в русскую рулетку, бесчисленных смертных приговоров от местных крестных отцов, был выброшен за борт в Испании, оказался под дулом пистолета за убийство матери своего друга во втором сезоне, а в третьем за ним охотились из мести за убийство крестного отца, после чего застрелили его насмерть с близкого расстояния и выбросили за борт.

Съемки фильма проходили в мае 2019 года в Риме, Неаполе, а также в Риге и Латвии. Развернуть 1980 год, страшное землетрясение, множество жертв, разрушенные кварталы. Из-под обломков раздается крик младенца. Это Чиро – с того самого дня известный как «Бессмертный». Преступный мир ждет его. От мелких краж до настоящей мафиозной войны – он готов к любым вызовам преступного мира, где бессмертие – просто еще одна форма проклятия. Развернуть 6.4 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8 Продолжительность 1 час 56 минут Год выпуска 2019 Премьера онлайн 29 июля 2021 Премьера в мире 5 декабря 2019 Возраст 16+ Режиссер Марко Д’Амор В ролях Марко Д’Амор Джузеппе Айелло Все актеры и съемочная группа 2 постера

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