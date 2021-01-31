Наша рецензия

На футуристическом предприятии грядут большие перемены. Первый робот по прозвищу Авто показал невероятные результаты, и теперь руководство планирует серьёзно сократить штат сотрудников и заменить их машинами. Вот только у самого Авто тоже проблемы: он был экспериментальной моделью, к которой уже не делают аккумуляторы и запчасти. Поэтому скоро его спишут и заменят более новой машиной. Но робот случайно узнаёт о планах своих создателей, и в нём внезапно просыпаются мрачные воспоминания о прошлой…