«Робакоп 2077»: Рецензия Киноафиши

На футуристическом предприятии грядут большие перемены. Первый робот по прозвищу Авто показал невероятные результаты, и теперь руководство планирует серьёзно сократить штат сотрудников и заменить их машинами. Вот только у самого Авто тоже проблемы: он был экспериментальной моделью, к которой уже не делают аккумуляторы и запчасти. Поэтому скоро его спишут и заменят более новой машиной. Но робот случайно узнаёт о планах своих создателей, и в нём внезапно просыпаются мрачные воспоминания о прошлой жизни. Остановить разбушевавшегося Авто сможет лишь фрилансер Дженни, к которой он испытывает слишком тёплые чувства.

Прежде чем начать говорить о самой картине, стоит окончательно прояснить то, что и так ясно большинству зрителей. Фильм не имеет никакого отношения ни к знаменитому «Робокопу», ни к игре Cyberpunk 2077. В оригинале он называется просто «Автоматизация» и вышел намного раньше скандального проекта CD Projekt RED. Строго говоря, даже упоминание 2077 года добавили только в русской озвучке, чтобы как-то связать сюжет с названием.

Робакоп 2077

И, похоже, это единственный способ привлечь внимание к картине. Режиссёр Гаро Сетиан раньше снимал только короткометражки. Да и «Робакопу», возможно, стоило бы остаться в рамках истории минут на 20-30. Хотя задумка кажется неплохой: тема автоматизации производства и последующих увольнений с каждым годом выглядит всё актуальнее. Ну а историю боевого робота, который привязывается к девушке и пытается разобраться в своих эмоциях, будто подсмотрели в легендарном «Коротком замыкании».

Вот только «Робакоп 2077» выглядит не полноценным фильмом о киберпанковском будущем, а любительской поделкой. Первая половина истории, хоть и предсказуема, но вроде бы и неплоха в плане сценария. Однако топорные съёмки на уровне роликов с YouTube портят всё впечатление. Здесь не позаботились ни о толковых декорациях, ни о монтаже. Сам же Авто просто добивает своей нереалистичностью. На некоторых косплей-фестивалях люди в костюмах андроидов выглядят правдоподобнее, чем главный герой.

Но странным образом вся эта нелепость с какого-то момента начинает очень даже веселить. Нет, фильм не становится лучше, просто он превращается в безумную трэш-комедию, где все ляпы и недоработки будто придуманы специально. Нетрудно догадаться, что дело дойдёт до столкновения Авто с персоналом и начальством. И одна только сцена забивания злобного работника лопатой заставляет понять, зачем нужен «Робакоп 2077». А прибавьте к этому вьетнамские флэшбеки робота, неуклюжие сцены секса сотрудников и совершенно ненужная линия с любовными отношениями между двумя героями, имена которых вообще трудно запомнить.

Робакоп 2077

Но главное оружие фильма — романтические отношения Дженни и Авто. Они напоминают не знаменитого «ВАЛЛ-И» или уже упомянутое «Короткое замыкание». Здесь скорее история в духе порнопародий, но без непристойных сцен, а только с двусмысленным подтекстом, как было в знаменитых короткометражках Джеймса Ганна. По крайней мере, момент с вибрирующими во время массажа руками явно намекает на возможное развитие истории.

В итоге «Робакоп 2077» превращается в совершенно безумный набор сцен, настолько же предсказуемых, насколько и плохо поставленных. И от этого смешнее, чем от большинства шуток в современных комедиях. Недаром прокатчики решили даже на озвучку взять не профессиональных актёров дубляжа, а человека из интернета. Подобный гротеск будет лучше соответствовать содержимому.

Смотреть подобное кино, конечно, стоит только весёлой компанией, чтобы вместе ужасаться происходящему и дружно комментировать. Ведь фильму противопоказан серьёзный и внимательный просмотр. Не для того снимают подобное безумие.