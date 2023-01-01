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Остров погибших кораблей
Остров погибших кораблей, 1987: актеры и роли
Остров погибших кораблей
1987 / СССР
5.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Остров погибших кораблей, 1987: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Евгений Гинзбург
Рауф Мамедов
Rauf Mamedov
В ролях
Николай Лавров
Nikolay Lavrov
Гедиминас Сторпирштис
Gediminas Storpirštis
Константин Райкин
Наталья Лапина
Лилиан Малкина
Lilian Malkina
Гали Абайдулов
Ğali Abaydulov
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