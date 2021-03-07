Наша рецензия

У журналиста Мэтта (Кейси Аффлек) заболевает жена. Гром среди ясного неба — неоперабельный рак в терминальной стадии. Денег не так уж много, а тут очень кстати подвернулась очередная командировка, но не оставлять же супругу в одиночестве. Разве что старый друг из колледжа Дэйн (Джейсон Сигел) согласится помочь, пока его не будет рядом. Ему все равно некуда деваться — нет ни стабильной работы, ни амбиций, как у Мэтта, ни личной жизни (с отношениями парню много лет не везет). Дэйн…