Мошенничество, 2013

Бен и Гриффин находят старую бейсбольную карточку Хонуса Вагнера и решают продать её, чтобы Бену не пришлось выселяться из своего дома. Они отправляются в магазин для коллекционеров, которым владеет парень по имени Мошеннилл. После долгих торгов хозяин магазина соглашается заплатить ребятам за карточку 300 долларов. Гордясь собой, ребята отправляются домой, но позже они узнают, что эта карточка стоит намного больше — на целых 1,2 миллиона. Гриффина и Бена обманули. Теперь Гриффин Бинг хочет обмануть самого мошенника и вернуть себе карточку, которой тот завладел столь нечестным образом. Всеобщий любимец, он собирает команду, чтобы провернуть свою затею…