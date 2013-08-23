Мошенничество, 2013

Главные герои, Бен и Гриффин, однажды находят карточку знаменитого бейсболиста Хонуса Вагнера. Учитывая бедственное положение Бена, которому грозит выселение из дома, они принимают решение продать ценный экспонат. В ближайшем магазине коллекционных товаров за нее дают триста долларов и выпроваживают незадачливых продавцов, но вскоре они узнают шокирующую правду: их надули примерно на 1,2 миллиона долларов. Гриффин приходит в ярость и хочет вернуть карточку. Он набирает команду агентов, чтобы наказать жадного покупателя и восстановить справедливость.
Бен и Гриффин находят старую бейсбольную карточку Хонуса Вагнера и решают продать её, чтобы Бену не пришлось выселяться из своего дома. Они отправляются в магазин для коллекционеров, которым владеет парень по имени Мошеннилл. После долгих торгов хозяин магазина соглашается заплатить ребятам за карточку 300 долларов. Гордясь собой, ребята отправляются домой, но позже они узнают, что эта карточка стоит намного больше — на целых 1,2 миллиона. Гриффина и Бена обманули. Теперь Гриффин Бинг хочет обмануть самого мошенника и вернуть себе карточку, которой тот завладел столь нечестным образом. Всеобщий любимец, он собирает команду, чтобы провернуть свою затею…