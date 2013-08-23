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Swindle

Мошенничество, 2013

2013 / США / Канада
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главные герои, Бен и Гриффин, однажды находят карточку знаменитого бейсболиста Хонуса Вагнера. Учитывая бедственное положение Бена, которому грозит выселение из дома, они принимают решение продать ценный экспонат. В ближайшем магазине коллекционных товаров за нее дают триста долларов и выпроваживают незадачливых продавцов, но вскоре они узнают шокирующую правду: их надули примерно на 1,2 миллиона долларов. Гриффин приходит в ярость и хочет вернуть карточку. Он набирает команду агентов, чтобы наказать жадного покупателя и восстановить справедливость.

  • Карта, которая фигурирует в фильме, выпущена табачной компанией. Ее убрали из обращения, так как Вагнер был против пропаганды курения среди молодежи, но около двухсот экземпляров было продано. Одну из них купил Кен Кендрик в 2007 году, уплатив рекордную сумму 2,8 млн долларов.
  • Фильм снят по мотивам одноименного романа Гордона Кормана.
  • Странный ход сюжета происходит, когда достаточно умный Гриффин не замечает подвоха при увеличении предлагаемой оплаты за карточку с 200 долларов до 300 за секунды.
  • Суиндл – очевидный антагонист в фильме, но основные персонажи нарушают закон в течение сюжета гораздо больше.

Бен и Гриффин находят старую бейсбольную карточку Хонуса Вагнера и решают продать её, чтобы Бену не пришлось выселяться из своего дома. Они отправляются в магазин для коллекционеров, которым владеет парень по имени Мошеннилл. После долгих торгов хозяин магазина соглашается заплатить ребятам за карточку 300 долларов. Гордясь собой, ребята отправляются домой, но позже они узнают, что эта карточка стоит намного больше — на целых 1,2 миллиона. Гриффина и Бена обманули. Теперь Гриффин Бинг хочет обмануть самого мошенника и вернуть себе карточку, которой тот завладел столь нечестным образом. Всеобщий любимец, он собирает команду, чтобы провернуть свою затею…

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2013
Премьера в мире 23 августа 2013
Возраст 12+
Режиссер
Джонатан Джадж
В ролях
Дженнет МакКарди
Дженнет МакКарди
Сиэра Браво
Сиэра Браво
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мошенничество 2 постера
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Мошенничество
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