Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Свадебная резня"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Школьная жизнь
Школьная жизнь, 2019: актеры и роли
La Vie scolaire / School Life
Школьная жизнь
2019 / Франция
6.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Похожие
Школьная жизнь, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мехди Идир
Mehdi Idir
Гран Кор Маляд
Grand Corps Malade
В ролях
Зита Анро
Zita Hanrot
Лиам Пьеррон
Софьян Герраб
Soufiane Guerrab
Альбан Иванов
Alban Ivanov
В прокате
Премьеры
Онлайн
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Просто супер
Отзывы
2022, Норвегия, анимация, семейный
Хвостатые пришельцы
Отзывы
2023, США, приключения, семейный, фантастика
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Related video
У 4 знаков зодиака до конца лета будет черная полоса: готовьтесь к испытаниям
«Музей, не меньше!»: дворец Винер ошарашил даже живущего в элитных хоромах Малахова
Разбил миллионы женских сердец: почему от Батырева массово отворачиваются поклонницы
Бондарчук уговорил Орбакайте сняться в стрингах: от кадров до сих пор пробирает до костей
Всем знакам зодиака надо быть начеку: в августе есть сразу 15 крайне опасных дней
Самые мудрые мужчины носят эти имена: к их советам стоит прислушиваться
Почернела от горя: что творится с певицей Натали после похорон мужа
Дом оставил жене: Якубович решился на смелое признание о семье
Не зря этого актера обожали в СССР: до самой смерти кружил головы молоденьким (фото)
Лолита живет в постоянном страхе: самая близкая женщина изводит звезду
Забавный тест: какой вид транспорта описывает вашу интимную жизнь?
Якубовичу сочувствует вся страна: дело в странной дочери (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить