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Мария мечтает о карьере певицы, но к 33 годам вынуждена стоять на подпевке и подтанцовке у настоящей поп-звезды, изменив собственным мечтам. На одной из репетиций ей дают понять, что она уже старовата и не удовлетворяет запросам главной исполнительницы. Решение есть: пластическая операция по коррекции груди. Вот только удовольствие вновь почувствовать себя желанной оказывается не из дешевых. Единственный шанс раздобыть полмиллиона рублей — отправиться со своим должником Сергеем из Москвы…