«Любовь без размера»: Рецензия Киноафиши

Мария мечтает о карьере певицы, но к 33 годам вынуждена стоять на подпевке и подтанцовке у настоящей поп-звезды, изменив собственным мечтам. На одной из репетиций ей дают понять, что она уже старовата и не удовлетворяет запросам главной исполнительницы. Решение есть: пластическая операция по коррекции груди. Вот только удовольствие вновь почувствовать себя желанной оказывается не из дешевых. Единственный шанс раздобыть полмиллиона рублей — отправиться со своим должником Сергеем из Москвы в Кисловодск. Именно там живет его тетка, которой он недавно сделал щедрый денежный подарок. Поездка затянется, и Марии придется не только посмотреть на красоты Эльбруса, но и испробовать на себе лечебные процедуры местного санатория.

Любовь без размера

Стоит героям покинуть привычную столицу, как мы моментально погружаемся в колоритную провинциальную жизнь с ее простотой и непосредственностью. Она встречает уже в плацкартном вагоне и позволяет насладиться богатой трапезой попутчиков. Дальше нас ждет типичная свадьба, правда, без мордобоя, карикатурные кавказцы на мерседесе, грязевые ванны и обязательная дегустация местной лечебной воды. Немного приглядевшись, можно заметить, что в этом месте давно остановилось время. Даже в летний сезон, когда русский курорт наполнен посетителями и еще не знает слова «ковид». Кажется, здесь абсолютно ничего не происходит, а день неспешно движется от одной процедуры к другой.

Это может показаться неестественным, но приблизительно так живут и думают местные. Особенно в глазах приезжего из мегаполиса, не всегда готового принять здешнюю реальность. Столкновение этой открытости и столичной хитрости оборачивается настоящим ураганом с разбитыми судьбами, новыми влюбленностями и бурлением страстей. А чем еще заниматься под палящим солнцем, настраивающим на счастье и бесконечное веселье? Но праздника не случилось, и сюжет оказался самой слабой частью картины. Если за некоторыми колоритными местными героями еще интересно наблюдать, то московские гости скорее раздражают. Стоит задуматься над их действиями и принятыми решениями, как комедия может обернуться суровой драмой о беспринципности и эгоизме.

Любовь без размера

Все странности приумножает финал, так и не позволяя понять замысел и взгляды авторов. История как будто специально дистанцируется от любых современных дискуссий об объективизации и внешности, отражая местные декорации, застрявшие в далеком и неприветливом «совке». Мы так и не поймем, что такое хорошо и что такое плохо. Как женщине преодолеть возрастной кризис и страхи? Можно ли принять себя со всеми несовершенствами или от них стоит немедленно избавляться, ложась на операционный стол? Все это вроде как оборачивается шуткой, снимая любую ответственность с создателей. Вот только бесконечная фиксация на женской груди, которую превратили в надежду и веру в наступление успешного будущего и настоящего, все равно выходит на передний план. История практически лишена других смыслов, а те, что имеются, могут оказаться фундаментом только для новых комплексов.

Любовь без размера

«Любовь без размера» — кино странное и точно не злободневное. Фильм как будто опоздал с выходом и пришел к нам из очень далекого прошлого. Здесь можно насладиться солнечными пейзажами, простыми шутками и познакомиться с яркой жизнью курортов Ставропольского края. Ради этого придется пожертвовать лишь стройным сюжетом и забыть о смысловом наполнении. Картина понравится тем, кто не понимает и не хочет понимать значения слова феминизм, а также готов смеяться над нерасторопной провинциальной жизнью.

Константин Киценюк