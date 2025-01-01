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Киноафиша Фильмы Старая игрушка

Старая игрушка

Staraya igrushka 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Сказка о том, что нельзя покидать старых друзей.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 24 апреля 1971
Дата выхода
24 апреля 1971 Россия
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Staraya igrushka, An Old Toy, Старая игрушка, Den gamla leksaken
Режиссер
Владимир Самсонов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.5
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
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Старая игрушка

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