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О фильме
Сказка о том, что нельзя покидать старых друзей.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1971
Премьера в мире
24 апреля 1971
Дата выхода
24 апреля 1971
Россия
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Staraya igrushka, An Old Toy, Старая игрушка, Den gamla leksaken
Режиссер
Владимир Самсонов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
7.5
Оцените
10
голосов
7.4
IMDb
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