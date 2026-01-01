Обрезки ламината не выбрасываю и даже тащу домой чужие с мусорки: делаю на коленке незаменимые вещи

Выкинула грязный ершик на помойку и перекрестилась: новый тренд 2026 года оказался намного гигиеничнее привычного способа

Картошку для салатов больше не варю: узнал у шеф-повара крутой способ готовки – теперь оливье и винегрет вкусней, чем в ресторане

Тест по «Служебному роману» заказывали? На 5 кадрах из фильма кое-что спрятано – только фанаты вспомнят, что именно

Лучшее фэнтези Amazon уже обошло и «Властелина колец», и «Колесо времени»: «это уникальная экранизация», но в России фанов пока мало

Раздобыли эксклюзивные фото со съемок «Самого секретного сериала России»: первые кадры «Красной Шамбалы»

«Хаос и беспредел»: «Первый отдел» хуже «Невского» буквально во всем – зрители назвали 3 причины, и с ними не поспоришь

«Какая гадость эта ваша заливная рыба! А вот тест хорош!»: сможете узнать все 10 советских фильмов по культовым цитатам?

Работа работой, а тест по расписанию! — попробуйте угадать фильм СССР по цитате для трудящихся

Японцы добрались до советского «Шерлока»: «Половину времени ржешь, половину – сходишь с ума» – хвалят сильнее, чем шедевр BBC