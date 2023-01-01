Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чарли и фантастическая четверка"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Голубой карбункул
Кадры из фильма «Голубой карбункул»
Голубой карбункул
1979 / СССР
5.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Кадры из фильма «Голубой карбункул»
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Зверогонщики
Отзывы
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
(Не)идеальные роботы
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Назад к динозаврам
Написать отзыв
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Турбозавры. Привет, Сирена!
Отзывы
2023, Россия, анимация
Больше, чем люди
Отзывы
2023, США, фантастика, триллер
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, комедия
Мальдивы подождут
Отзывы
2023, Россия, комедия
Related video
Ей было 18, ему — 36: раскрыты пикантные детали связи Абдулова с известной актрисой
За морщинами лица не видно: время не пощадило пани Каролинку из «Кабачка "13 стульев"»
Что на самом деле значит название фильма «Кин-дза-дза!»? Будете поражены
Такое не простили бы и Кобзону: Бузова избавилась от подарков фанатов
Роль увели у Миронова из-под носа: обомлеете, кто проснулся знаменитым вместо него
Максим Фадеев назвал условие возвращения на «Голос. Дети»: выполнить невозможно
Девочка-далматинец, над которой издевались с самого детства, выросла, и теперь ей завидуют (фото)
Помните блондинку-победительницу «Последнего героя»? Раньше ей сочувствовали, а теперь завидуют
Седовласая старушка: Игнат из «"Тигров" на льду» изменился так, что не узнать
Похудел и поседел: что творится с мужем Орбакайте, которого она прячет
Что за буржуйские штучки? Этот ляп в кинохите «Три плюс два» перестали замечать
Без волос явно лучше: старое фото Бондарчука вызывает приступ гомерического смеха
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить