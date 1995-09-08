Напряженная испанская драма с элементами психологического триллера о наркобизнесе Барселоны в середине восьмидесятых годов. Молодая девушка Мария вынуждены вести жизнь, которая ей совсем не нравится: она занимается продажей и распространением наркотиков. Вскоре Марии представляется шанс бросить это занятие, но события поворачиваются совершенно неожиданным для девушки образом… Действие фильма разворачивается в Барселоне, конце 80-х годов, когда на каждой улице можно было достать наркотики, молодые парни и девушки сплошь работали дилерами и опасность могла подстерегать на каждом углу. В этой криминальной обстановке родилась и выросла Мария, молодая, умная и смелая девушка, которая волею судеб тоже подрабатывает продажей наркотиков. Мария мечтает бросить это дело и уже почти решается на это, как вдруг ей предлагают выполнить за большие деньги одну последнюю поставку…