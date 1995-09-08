Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ждун 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Антарктида
6.1
Киноафиша Фильмы Антарктида
Антарктида

, 1995
Antártida
Испания / драма / 18+
Постер фильма Антарктида
О фильме

Напряженная испанская драма с элементами психологического триллера о наркобизнесе Барселоны в середине восьмидесятых годов. Молодая девушка Мария вынуждены вести жизнь, которая ей совсем не нравится: она занимается продажей и распространением наркотиков. Вскоре Марии представляется шанс бросить это занятие, но события поворачиваются совершенно неожиданным для девушки образом… Действие фильма разворачивается в Барселоне, конце 80-х годов, когда на каждой улице можно было достать наркотики, молодые парни и девушки сплошь работали дилерами и опасность могла подстерегать на каждом углу. В этой криминальной обстановке родилась и выросла Мария, молодая, умная и смелая девушка, которая волею судеб тоже подрабатывает продажей наркотиков. Мария мечтает бросить это дело и уже почти решается на это, как вдруг ей предлагают выполнить за большие деньги одну последнюю поставку…

В ролях

Ариадна Хиль
Карлос Фуэнтес
Франсис Лоренсо
Хосе Мануэль Лоренцо
Вальтер Видарте
Хуана Гинсо
Режиссер Мануэль Уэрга
Сценарист Francisco Casavella
Композитор Джон Кейл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1995
Премьера в мире 8 сентября 1995
Дата выхода
8 сентября 1995 Испания
8 сентября 1995 Румыния
Производство Canal+ España, Iberoamericana Films Producción, Sociedad General de Televisión (Sogetel)
Другие названия
Antártida, Antarctica, Antarktisz, Antarktyda, Viagem Final

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше