TheatreHD: Комеди Франсез: Блоха в ухе, 2019

Раймонда Шандебиз подозревает мужа в измене. Она подстраивает ему ловушку, назначив тайное «анонимное» свидание в отеле «Шаловливый котик». Мсье Шандебиз не может и предложить, что письмо адресовано ему и посылает вместо себя своего верного друга Турнеля. Никто из героев не знает, что коридорный отеля по имени Пош похож на мсье Шандебиза как две капли воды… Отель становится сценой грандиозного фарса, где недоразумения, путаница, ложь, обман, иллюзии и подозрения сматываются в один клубок, который никто не может распутать. «Блоху в ухе» многократно экранизировали, в фильме 1956 года играл Луи де Фюнес, а в 1997 году главную роль в «Блохе» сыграл Жан-Поль Бельмондо. Теперь очередь актеров «Комеди Франсез» заставить нас буквально умирать от смеха, наблюдая за ситуациями, в которые сами себя ставят герои этой комедии положений. «Червь сомнения, или блоха в ухе» от классика французской комедии Жоржа Фейдо – тот счастливый случай, когда в одной истории сошлось всё, от гомерически смешного, пусть и традиционного сюжета до блистательного материала для актерских работ и возможности для серьезных драматических актеров оторваться по полной.