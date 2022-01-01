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Stockholm

Стокгольм, 2018

2018 / Израиль
7.7 Оцените
13 голосов
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О фильме

Израильский сериал — это уже знак качества. Их скупают крупнейшие мировые студии, они заслуживают высоких оценок критиков и зрителей во многих странах. «Стокгольм» — один из последних хитов в этом жанре. Это мини-сериал, черная комедия, которую ранее представили на фестивале в Торонто и на ряде других престижных киносмотров. Все начинается со смерти главного героя, выдающегося экономиста Авишая. Его друзья, обнаружив, что тот умер, принимают решение скрывать этот факт в течение пяти дней, чтобы он все-таки смог получить заветную Нобелевскую премию, на которую был номинирован.

7.7 Оцените
13 голосов
Продолжительность 2 часа 35 минут
Год выпуска 2018
Возраст 18+
Режиссер
Даниэль Сыркин
В ролях
Сэссон Габаи
Довале Гликман
Гиди Гов
Все актеры и съемочная группа
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