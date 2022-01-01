Стокгольм, 2018

Израильский сериал — это уже знак качества. Их скупают крупнейшие мировые студии, они заслуживают высоких оценок критиков и зрителей во многих странах. «Стокгольм» — один из последних хитов в этом жанре. Это мини-сериал, черная комедия, которую ранее представили на фестивале в Торонто и на ряде других престижных киносмотров. Все начинается со смерти главного героя, выдающегося экономиста Авишая. Его друзья, обнаружив, что тот умер, принимают решение скрывать этот факт в течение пяти дней, чтобы он все-таки смог получить заветную Нобелевскую премию, на которую был номинирован.