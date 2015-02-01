Клевый Кот спасает детей, 2015

Мы не знаем неклевых котов. Все известные коты, которых мы знаем, клевые. Кот Том, Кот Феликс, Кот Фритц, кот Гарфилд — если называть наиболее знаменитых. Но самый клевый в мире кот — это Клевый Кот. Он танцует так, как танцевал молодой Джон Траволта в разгар эпохи диско. Но то, что делает Клевого Кота клевым на самом деле, — это то, что он спасает детей. Он учит их, что, если они найдут огнестрельное оружие родителей, то из него не следует стрелять, он перевоспитывает негодяев, объясняя им, почему буллинг — очень плохо. В конце концов, Клевый Кот любит вас! Это его девиз. Дерек Сэведж когда-то придумал Клевого Кота для своих детей, написал про него серию книг и в итоге решил подарить персонажа всему миру, визуализировав образ. И хотя сам папа Дерек также присутствует в кадре, а его очаровательная игра, конечно, придает фильму обаяние, звезда «Клевого Кота» — сам кот, огромный и оранжевый, со всегда широко открытым, неморгающими глазами. Он носит короткие голубые шорты и синюю майку, на которой написано «Клевый Кот» (если вдруг кто-то будет сомневаться, что он клевый). Сюжет полнометражного детского фильма «Клевый Кот спасает детей» сложно описать, потому что кино скроено из трех короткометражек длительностью 22 минуты: «Клевый Кот предотвращает буллинг», «Клевый Кот на Голливудском рождественском параде» и «Клевый Кот находит оружие». Но кому какая разница, о чем это кино, если его нужно не смотреть, а проживать? Папа Дерек обижается, когда кто-то в интернете пишет, что фильм не очень клевый. Папа Дерек прав. Потому что фильм суперклевый.