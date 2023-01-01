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Для Самы
Награды и номинации фильма Для Самы
For Sama
Для Самы
2019 / Великобритания / Сирия
8.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 8.5
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BAFTA 2020
Лучший документальный фильм
Победитель
Оскар 2020
Лучший документальный полнометражный фильм
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