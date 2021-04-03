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Иногда даже легенды и сказания могут ошибаться. Оборотни действительно существуют, но их кровожадность и агрессивность сильно преувеличены. Стоит взойти луне, как люди в волчьем обличии отправляются охранять городские улицы и помогать оказавшимся в беде. Но один из таких рейдов оставляет стаю без вожака, а Фредди Люпина – без отца. И вот спустя годы этот титул должен перейти сыну, после его первого превращения. Однако на церемонии всех ждет неприятный сюрприз, ведь мальчик оборачивается…