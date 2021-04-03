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100% Волк 100% Волк
Киноафиша Фильмы 100% Волк Отзывы о мультфильме «100% Волк»
100% Wolf 100% Волк 2020 / Австралия
6.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о мультфильме «100% Волк»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Иногда даже легенды и сказания могут ошибаться. Оборотни действительно существуют, но их кровожадность и агрессивность сильно преувеличены. Стоит взойти луне, как люди в волчьем обличии отправляются охранять городские улицы и помогать оказавшимся в беде. Но один из таких рейдов оставляет стаю без вожака, а Фредди Люпина – без отца. И вот спустя годы этот титул должен перейти сыну, после его первого превращения. Однако на церемонии всех ждет неприятный сюрприз, ведь мальчик оборачивается…

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Надежда Данкан 3 апреля 2021, 00:08
еще не смотрела, но по моему очень прикольный мультФильм) жду не дождусь его выпуска🥰😨
3 апреля 2021, 00:08 Ответить
Опер Погон 8 апреля 2021, 10:30
Наконец-то сходили с племянниками в кино на этот мультик. Получили заряд отличного настроения!
8 апреля 2021, 10:30 Ответить
Sergei Kovalyuk 9 апреля 2021, 14:01
в ответ на сообщение Опер Погон от 8 апреля 2021, 10:30
Здравствуйте скажите пожалуйста на счёт мультика он как подходит для пацана 7 лет,если он только в ютубе сидит и смотрит видео за майнкрафт
9 апреля 2021, 14:01 Ответить
Слава Крулатов 18 апреля 2021, 08:59
в ответ на сообщение Sergei Kovalyuk от 9 апреля 2021, 14:01
Я думаю, что сводить можно. Сюжет как раз такой, чтобы детям понравился. Не примитивный, но и не заумный Золотая середина
18 апреля 2021, 08:59 Ответить
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