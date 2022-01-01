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Золушка все так же страдает от жизни со злобной мачехой и вредными сестрами, использующими ее как дешевую рабочую силу. Пережить вечные издевательства девушке помогают светлая душа, всегда наполненная верой в лучшее, и друзья мышата. Они же и подталкивают героиню найти фею Кристал, чтобы Золушка смогла оказаться на судьбоносном балу. Вот только на этот раз знакомые всем события в замке станут лишь началом больших приключений. Друзья узнают, что замок давно стал ширмой и королевством правит злая…