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Золушка и заколдованный принц Золушка и заколдованный принц
Киноафиша Фильмы Золушка и заколдованный принц Отзывы о мультфильме «Золушка и заколдованный принц»
Cinderella and Secret Prince Золушка и заколдованный принц 2018 / США
4.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Отзывы о мультфильме «Золушка и заколдованный принц»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Золушка все так же страдает от жизни со злобной мачехой и вредными сестрами, использующими ее как дешевую рабочую силу. Пережить вечные издевательства девушке помогают светлая душа, всегда наполненная верой в лучшее, и друзья мышата. Они же и подталкивают героиню найти фею Кристал, чтобы Золушка смогла оказаться на судьбоносном балу. Вот только на этот раз знакомые всем события в замке станут лишь началом больших приключений. Друзья узнают, что замок давно стал ширмой и королевством правит злая…

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