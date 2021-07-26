«Золушка и заколдованный принц»: Рецензия Киноафиши

Золушка все так же страдает от жизни со злобной мачехой и вредными сестрами, использующими ее как дешевую рабочую силу. Пережить вечные издевательства девушке помогают светлая душа, всегда наполненная верой в лучшее, и друзья мышата. Они же и подталкивают героиню найти фею Кристал, чтобы Золушка смогла оказаться на судьбоносном балу. Вот только на этот раз знакомые всем события в замке станут лишь началом больших приключений. Друзья узнают, что замок давно стал ширмой и королевством правит злая волшебница. Она превратила законного принца в мышь и стерла его память, единолично захватив власть. Золушка вместе с феей Кристал и маленькими напарниками отправляется в опасное путешествие, чтобы отыскать артефакт из старых легенд, расколдовать законного наследника и вернуть ему престол.

«Золушка и заколдованный принц» — очень вольная интерпретация классической сказки. Не стоит ждать долгого вступления о тяжелой жизни Золушки, и даже фею придется искать самостоятельно. Неожиданно в прошлом осталась и знаменитая хрустальная туфелька, уступив место другим заботам. Все, что мы знали раньше, уместилось в скоротечное вступление, за которым нас ждет полностью перевернутая история. В этот раз спасать приходится не девушку с тяжелой судьбой, а прекрасного принца, оказавшегося в беде. На его фоне старые проблемы начинают выглядеть иначе и буквально отходят на второй план, ведь на кону оказывается жизнь и благополучие целого королевства. Теперь в истории появляется и злая ведьма, строящая козни главным героям в их далеком путешествии. На месте осталась лишь история большой любви, но и ей предстоит претерпеть серьезные изменения.

Золушка и заколдованный принц

Все эти нововведения преследуют одну цель — превратить «Золушку» в захватывающее приключение, значительно расширив привычные рамки. Здесь не стесняются пользоваться магией, отправляться в неизведанные земли, полные опасностей, ради авантюрного шанса на спасение, мечтают о совсем другой жизни и даже, на манер фильмов о мушкетерах, устраивают опасные сражения на крышах. Привязка к классическим персонажам позволяет не пересказывать историю, а двигаться вперед, к новым вызовам. Само путешествие оказывается довольно привычным для детской мультипликации с множеством забавных героев, трогательных ситуаций, слишком карикатурным злом, периодически прикрывающимся добрым лицом феи-крестной и большим самопожертвованием во имя сказочной любви. Хотя финал будет сложно закончить «жили долго и счастливо», как будто надеясь, подарить героям еще много совместных приключений.

Графика типична для небольших проектов не именитых студий. Угловатую анимацию уравновешивает яркое исполнение. Детей ждет множество разнообразных локаций, за пределами замка и дома Золушки. География путешествия заведет героев в далекие леса и познакомит с новыми обаятельными персонажами, окончательно разрывая связь с первоисточником. Все это должно понравиться юным зрителям, способным сглаживать огрехи собственным воображением.

Но несмотря на размашистые изменения, «Золушка и заколдованный принц» все равно ощущается классической сказкой. Правда на этот раз не совсем о Золушке. Теперь перед нами скорее детское фэнтези о вечном сражении добра со злом. Все преображения идут мультфильму на пользу и приносят элемент свежести в знакомый сюжет, который превратился в большое семейное приключение.

Золушка и заколдованный принц

Мультфильм понравится детям, уставшим от бесконечного пересказа известной сказки, и зрителям, мечтающим познакомиться с новой стороной знакомых героев.