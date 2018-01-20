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Science Fair

Ярмарка идей, 2018

2018 / США
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10 голосов
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О фильме

Каждый год полторы тысячи старшеклассников со всего мира летят в Лос-Анджелес на Международную научно-инженерную ярмарку для подростков. Все они уже решили связать свою жизнь с наукой, неважно — выиграют они главную награду ярмарки или нет. Science Fair ловко балансирует между драмой о напряжённой конкуренции и документальным наблюдением за тинейджерами-идеалистами. Они переполнены надеждой, энтузиазмом, и амбициями. Они уверены в своих идеях и намерениях исправить ошибки предыдущих поколений. Пока взрослые безответственно игнорируют изменение климата, сбрасывают отходы в мировой океан и начинают войны за ресурсы, упертые подростки думают, как остановить опасный локальный вирус, перепридумать самолётостроение и предотвратить рак, а по ходу — научить калькуляторы говорить цитатами из Шекспира или создать робота-рэппера, который читает Канье Уэста. Яростная научная гонка проходит в контексте жизни обычного подростка: конфликты с одноклассниками, понимающие наставники и неравнодушные родители — все как у всех. Вдохновляющий, трогательный фильм об огромном потенциале и надежде на будущее очаровал публику по всему миру и получил зрительский приз на фестивале Sundance.

7.5 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 2 июля 2021
Премьера в мире 20 января 2018
Возраст 16+
Режиссер
Даррен Фостер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ярмарка идей 2 постера
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саундтрек фильма Ярмарка идей
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Неувольняемый
Неувольняемый
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