Ярмарка идей, 2018

Каждый год полторы тысячи старшеклассников со всего мира летят в Лос-Анджелес на Международную научно-инженерную ярмарку для подростков. Все они уже решили связать свою жизнь с наукой, неважно — выиграют они главную награду ярмарки или нет. Science Fair ловко балансирует между драмой о напряжённой конкуренции и документальным наблюдением за тинейджерами-идеалистами. Они переполнены надеждой, энтузиазмом, и амбициями. Они уверены в своих идеях и намерениях исправить ошибки предыдущих поколений. Пока взрослые безответственно игнорируют изменение климата, сбрасывают отходы в мировой океан и начинают войны за ресурсы, упертые подростки думают, как остановить опасный локальный вирус, перепридумать самолётостроение и предотвратить рак, а по ходу — научить калькуляторы говорить цитатами из Шекспира или создать робота-рэппера, который читает Канье Уэста. Яростная научная гонка проходит в контексте жизни обычного подростка: конфликты с одноклассниками, понимающие наставники и неравнодушные родители — все как у всех. Вдохновляющий, трогательный фильм об огромном потенциале и надежде на будущее очаровал публику по всему миру и получил зрительский приз на фестивале Sundance.