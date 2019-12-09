Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Переводчик" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
21 мост 21 мост
Киноафиша Фильмы 21 мост Отзывы о фильме «21 мост»
21 Bridges 21 мост 2019 / США
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «21 мост»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Двое преступников планируют ограбить наркоторговцев и вывезти 30 килограмм кокаина. Но всё идёт не по плану: товара оказывается в разы больше, а неожиданно приехавшие полицейские устраивают перестрелку. В итоге восемь убитых копов и поднятые по тревоге спецслужбы. Расследование доверяют детективу Андре Дэвису, который прославился жестокостью по отношению к преступникам. Он принимает решение закрыть все выезды из Манхэттена и устроить массовую облаву. У Чедвика Боузмана, известного всем по…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
САНСАНЫЧ XXX 9 декабря 2019, 19:15
Оценка
ни че так бодренький фильм
9 декабря 2019, 19:15 Ответить
Вадим Мазепин 10 декабря 2019, 17:15
Шляпа
10 декабря 2019, 17:15 Ответить
ferula2011 16 декабря 2019, 02:12
Оценка
Отличный фильм
16 декабря 2019, 02:12 Ответить
Виктор Сергин 1 января 2020, 20:13
Оценка
Такая муть, что просто п****ц
1 января 2020, 20:13 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вызов
Вызов 249 комментариев
До рассвета
До рассвета 18 комментариев
Король неба
Король неба 11 комментариев
Пять ночей у Фредди
Пять ночей у Фредди 4 комментария
Переводчик
Переводчик 6 комментариев
FORD против FERRARI
FORD против FERRARI 50 комментариев
Остров иллюзий
Остров иллюзий 2 комментария
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Беглец
Беглец
2023, США, боевик, триллер
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Kinoafisha.info App