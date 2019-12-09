Наша рецензия

Двое преступников планируют ограбить наркоторговцев и вывезти 30 килограмм кокаина. Но всё идёт не по плану: товара оказывается в разы больше, а неожиданно приехавшие полицейские устраивают перестрелку. В итоге восемь убитых копов и поднятые по тревоге спецслужбы. Расследование доверяют детективу Андре Дэвису, который прославился жестокостью по отношению к преступникам. Он принимает решение закрыть все выезды из Манхэттена и устроить массовую облаву. У Чедвика Боузмана, известного всем по…