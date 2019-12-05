«21 мост»: Рецензия Киноафиши

Двое преступников планируют ограбить наркоторговцев и вывезти 30 килограмм кокаина. Но всё идёт не по плану: товара оказывается в разы больше, а неожиданно приехавшие полицейские устраивают перестрелку. В итоге восемь убитых копов и поднятые по тревоге спецслужбы. Расследование доверяют детективу Андре Дэвису, который прославился жестокостью по отношению к преступникам. Он принимает решение закрыть все выезды из Манхэттена и устроить массовую облаву.

У Чедвика Боузмана, известного всем по роли Чёрной Пантеры в фильмах Marvel, наконец-то, появилась возможность сняться в другом имидже и показать не только мастерство в экшене, но и актёрские таланты. А заодно и сериальный режиссёр Брайан Кирк решил продвинуться в полнометражном кино. Фильм «21 мост» вполне неплох для такой попытки. Но всё же атмосфера полицейского триллера и отличный актёрский состав на вторых ролях заслуживали сюжета поярче. Начинается фильм очень бодро и где-то даже дерзко: краткое знакомство с главным героем, а потом сразу очень жестокая экшен-сцена. За ней и следует выведенное в заголовок решение перекрыть все мосты с Манхэттена. И вот на этом моменте история даёт первый сбой.

Вся рекламная кампания картины строилась на этом масштабном событии. Остров изолирован, преступникам некуда скрыться, а жители оказываются заперты. По сути авторы создавали практически замкнутый детектив в рамках одного района. Но помимо самого заявления и ограниченного времени на поимку главный сюжетный ход никак не влияет на события. Зритель просто не почувствует масштаб происшествия и сложность такого поступка.

В остальном авторы фильма задают вполне линейный сюжет полицейского триллера и придерживаются его на протяжении всей картины, перемежая экшен-сцены с расследованием дела. К первой составляющей вопросов мало: «21 мост» не уходит в крутой боевик, но неплохо показывает перестрелки, не скупясь на жёсткие моменты. А вот с интригами и детективом чуть хуже. Поначалу переход чисто криминальной истории в более масштабный заговор выглядит неплохо. Но слишком быстро всё становится очевидно, тем более, что излишний пафос и долгие речи Боузману совсем не идут.

«21 мост»

Поэтому лучшей частью действия всё же оказываются напряжённые и драйвовые сцены. Тем более, что именно в них лучше показан настоящий характер главного героя. Ведь по завязке неясно, действительно ли он излишне жесток с преступниками из-за личных причин или у его поступков всегда есть обоснование. И очень хорошо, что поведение Андре раскрывают не через простые диалоги, а именно в действии.

Увы, остальным персонажам такой свободы не дают. Большинство из них, даже Сиенна Миллер, заявленная как второй по важности актёр фильма, так и остаётся с довольно плоскими функциями, которые помогают развивать сюжет. Особенно обидно за Дж. К. Симмонса — ему лишь в финале дают неплохую эмоциональную сцену, заставляющую даже усомниться в очевидной морали. Неплохие шансы есть лишь у одного из преступников. В этом плане первая половина фильма выглядит даже выгоднее: этакие кошки-мышки между талантливым полицейским и умным бандитом со своими моральными принципами. И опять же, увы, эту часть заканчивают слишком рано и просто.

«21 мост» поверхностно растрачивает отличный потенциал истории. Сюжету не хватает атмосферы, масштаба и деталей для погружения. И это при том, что саундтрек и операторская работа задают вполне неплохую планку. Зрителю остаётся простой триллер с линейным и слишком предсказуемым сюжетом. Он скорее всего даже порадует при первом просмотре, но совершенно не запомнится и не вызовет желания вернуться к нему ещё раз, чтобы присмотреться внимательнее.

Алексей Хромов