«Прибой»: Рецензия Киноафиши

Домашние волны

Вот много классных документалок снимают заграничные коллеги, у нас же пока с этим сложновато, то есть, возможно, они и есть, но никто про них не знает. Повезет, если они всплывут на фестивале каком-нибудь, до проката добираются совсем единицы. «Прибой» - редкий гость и представитель настоящего документального, где авторы рассуждают, рассказывают и делятся полученным жизненным опытом.

Кадр из фильма «Прибой»

Начинается фильм с голоса Павла Воли и его стихов. Потом, чтобы создать атмосферу и вернуться в детские мечты и воспоминания, звучит всем знакомая заглавная мелодия из советского мультфильма «В синем море, в белой пене…». И все, вы полностью растворяетесь в истории о ребятах, чье детство прошло в 80-90ых годах, мечтавших стать космонавтами и покоривших свою личную гравитацию. Главные герои рассказывают о том, как докатились до жизни такой. Они добились всего, чтобы позволить себе главное – кататься и покорять новые волны. Кто-то из них ездит за ними по всей стране, другие, благодаря сложности-удаленности работы, могут позволить себе это делать параллельно со всем остальным. Они рассказывают свои истории, делятся личными переживаниями и приоткрывают дверь в свою «обыденность», о которой многие мечтают в своих снах.

Кадр из фильма «Прибой»

Создатели «Прибоя» объездили всю Россию (Калининград, Санкт-Петербург, земля Франца-Иосифа, Владивосток), рискуя здоровьем и дорогостоящим оборудованием, чтобы показать зрителям красоты родной страны, что необязательно ехать за безумные деньги куда-то, чтобы найти свой собственный рай. Под саундтрек Ильи Лагутенко главные герои покоряют волны и получают безграничное удовольствие, которое так и льется через киноэкран. Ребята, влюбившиеся в оригинальную картину «На гребне волны» с Киану Ривзом и Патриком Суэйзи, которую они смогли увидеть на первых видеокассетах, мечтали, так же как и герои, оставив все проблемы на берегу, окунуться и мчать между волн. Они мечтали, читали и смотрели, не думая, что это у них когда-нибудь получится, а в итоге стали настоящими первооткрывателями и исследователями.

Кадр из фильма «Прибой»

Ребята открывали для себя мир с помощью советской энциклопедии и сейчас делятся с молодежью своими знаниями. Они стараются дать ей ту информацию, которая направит подростков по правильному пути. Они рассказывают о том, как росли, и вселяют надежду даже в тех, кто давно не надеется на чудо. Но страшно становится в тот момент, когда оператор «Прибоя» показывают то, что творится вокруг героев. Все осталось по-прежнему, только некоторые люди изменились, и вот в какой-то момент хочется ощущать себя именно такими людьми, кто сам держит свою судьбу в руках.

Кадр из фильма «Прибой»

Фильм «Прибой» идет по стопам своих более художественных братьев: «Покорителя волн» с Джерардом Батлером, «Дыхания» с Элизабетт Дебики, «На гребне» с Сэмом Уортингтоном и многих других. Создатели картины наставляют, привлекают и увлекают движением, на самом деле неважно в каком направлении. Главное, чтобы у человека была мечта, и он к ней стремился, а все остальное само выстроится, чтобы все получилось. Остальное же остается на втором плане. Потому что люди знакомясь, общаясь, невольно начинают помогать и участвовать в жизни друг друга, а это значит, что они уже никогда не останутся одни ни в горе, ни в счастье, так и при занятии любимыми, как спортивными, так и другими занятиями. Так что «Прибой» не просто красивая, а она и правда очень красивая, документалка про серфинг, но еще и история успеха людей, которые верили только в себя и шли к своей мечте несмотря ни на что.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 8 ноября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Прибой»