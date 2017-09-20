Ханагатами, 2017

Новый и, возможно, последний фильм культового японского режиссера Нобухико Обаяси, которому в этом году исполнилось 80 лет. Во время лечения от рака Обаяси воплотил в жизнь давнюю мечту — экранизировал «Ханагатами», роман Дана Кадзуо о жизни, любви и молодости накануне Второй мировой войны. Подросток Сакакияма Тосико возвращается из Европы на родину накануне японского нападения на Перл-Харбор и вступления страны во Вторую мировую. Герой вместе друзьями оказывается в гуще предвоенного хаоса. Яростный монтаж, непредсказуемая камера и яркое цветовое решение превращают фильм в калейдоскопический эпос о судьбах и юности, принесенных в жертву беспощадному и бессмысленному ходу истории.