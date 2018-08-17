Феномен Этигэлова. Загадка бурятского ламы, 2018

Об одном из самых известных Пандито Хамбо Лам - Даши Доржи Этигэлове, чье неиссякаемое и драгоценное тело находится в Иволгинском дацане Буддийской традиционной Сангхи России. Буддизм в России с середины XVIII столетия является одной из наиболее распространенных религий. Его исповедуют не только жители Восточной Сибири и Забайкалья, но и жители европейской части нашей страны. Императрица Елизавета признала буддизм одной из государственных религий в России, учредив в 1741 году пост Пандито Хамбо Ламы - главы российских буддистов.