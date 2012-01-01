Саша, Лена и железный дракон, 2012

Лена – из Молдавии, Саша – из Москвы. Живут вместе в Сашиной квартире – без газа, света, воды и канализации. Хрущёвку расселили, во дворе работает экскаватор – сносит соседние типовые пятиэтажки.

Уезжать последним жильцам пустого дома некуда, родственники незаконно переоформили Сашину квартиру на себя и уже получили новую. "Будет и на нашей улице праздник", — пытается выглядеть оптимисткой Лена и часто повторяет, что не сдаётся в самых трудных ситуациях. Будет ли праздник, то есть новоселье, у них с Сашей, и как квартирный вопрос продолжает портить москвичей – об этом картина режиссера Елены Демидовой, выпускницы мастерской Марины Разбежкиной.