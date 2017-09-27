Выгорание, 2017

Это фильм о том, как надежду уничтожает реальность марокканского общества с его противоречивыми ценностями и неоднозначной нравственностью, и о том, как случайная встреча может опрокинуть всё, что казалось естественным и незыблемым. Для этого достаточно лишь увидеть возможность любви и дружбы за пределами марокканского общества. Маленький чистильщик обуви Аюб, не испытывающие любви друг к другу супруги Джэд и Инес, состоятельный, но больной коллекционер, студентка-медик Аида подрабатывающая в качестве эскорт-девушки - для всех для них эти случайные встречи станут поворотными в жизни, подтолкнут их по пути к катарсису и катастрофе.