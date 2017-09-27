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Выгорание, 2017

2017 / Марокко / Норвегия
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12 голосов
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О фильме

Это фильм о том, как надежду уничтожает реальность марокканского общества с его противоречивыми ценностями и неоднозначной нравственностью, и о том, как случайная встреча может опрокинуть всё, что казалось естественным и незыблемым. Для этого достаточно лишь увидеть возможность любви и дружбы за пределами марокканского общества. Маленький чистильщик обуви Аюб, не испытывающие любви друг к другу супруги Джэд и Инес, состоятельный, но больной коллекционер, студентка-медик Аида подрабатывающая в качестве эскорт-девушки - для всех для них эти случайные встречи станут поворотными в жизни, подтолкнут их по пути к катарсису и катастрофе.

5.3 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 27 сентября 2017
Премьера в мире 27 сентября 2017
Возраст 16+
Режиссер
Нур Эддин Лахмари
В ролях
Морьяна Алауи
Анас Эльбаз
Аюб Лаюссифи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Выгорание 1 постер
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