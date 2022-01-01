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Шестой элемент
Отзывы о фильме «Шестой элемент»
2001: A Space Travesty
Шестой элемент
2000 / Канада / Германия
3.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 3.4
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