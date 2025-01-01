Во всем, что случилось в «Игре престолов», виноват только Нед Старк: вовсе не белый и пушистый

Что скрывал посох Гэндальфа в трилогии «Властелин колец»: заметили только внимательные зрители

IMDb выбрал самую красивую турецкую актрису: не уступает голливудским красавицам

Новый Гарри Поттер из сериала HBO поделился первыми впечатлениями со съемок — фанаты франшизы почему-то успели оскорбиться

Стэйтему — привет, фанам Круза — соболезнуем: в топ-10 лучших боевиков 2025 года есть «Мастер», зато «Миссия невыполнима 8» в пролете

Драка, сломанный нос и смена профессии: что случилось с рядовым Медведевым из «Солдатов» — актер бросил сериал и исчез

Душераздирающий военный фильм с Никулиным оказался неугоден советской власти: четверть века не пускали на экраны

«Успех был колоссальным»: Цискаридзе родился в год выхода этого военного сериала — частенько пересматривает

Таких рейтингов в жанре не было: это свежее аниме за несколько серий установило рекорд, который и не снился даже «Атаке титанов»

Ошиблись на 300+ лет: этот ляп в «Великолепном веке» пропустили почти все зрители — внимание на стол Сулеймана (фото)