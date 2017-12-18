«Непокой»: Рецензия Киноафиши

Невыносимая жажда жизни

Всегда активной и много путешествующей студентке Гарварда Дженнифер Бреа незадолго до свадьбы диагностируют синдром хронической усталости. В 24 года она лишается всего - возможности учиться со всеми, сил на решение самых простых задач и свободного перемещения по миру. Прикованная к постели, девушка полностью полагается на поддержку родственников и своего возлюбленного Омара Васоу. Пройдя через беспробудную растерянность и тонны боли, Дженнифер решает снять документальный фильм о поразившей ее страшной болезни. Общаясь по «Скайпу» с другими людьми, чьи судьбы изменил синдром хронической усталости, Бреа выстраивает из этого сюжетную линию так, чтобы показать больных людей не несчастными, а готовыми на все ради выздоровления, не теряющими дух, самообладание и чувство юмора.

Кадр из фильма «Непокой»

«Непокой» порождает схожие эмоции, какие зрители могут испытать при просмотре «Анимированной жизни». Картине, рассказывающей о семье Саскиндов, которым пришлось с помощью диснеевских мультфильмов учить сына Оуэна общаться с внешним миром. Обе истории по-настоящему душевные, берущие за душу и дающие надежду на то, что любой может прижиться в нашем обществе, дайте ему только возможность и найдите подход. Главное же здесь - это поиск баланса и возможности рассказывать о таких случаях не в лоб, а с помощью художественных приемов, чтобы людям было проще понять героев и научиться принимать их такими, какие они есть.

Кадр из фильма «Непокой»

Дженнифер Бреа – настоящий герой, она не только нашла в себе силы и сняла эту картину, но и помогла множеству людей почувствовать себя нужными, не одинокими и услышанными. «Непокой» начинается как фильм от первого лица, то есть зрители в буквальном смысле, и это пока даже круче VR, полностью ощущают себя, как героиня Бреа. Ей приходится несладко - после бурной молодости, путешествий и активной жизни она оказывается в комнате, прикованная к постели. Правда, иногда болезнь дает ей возможность выходить из дома. Но сколько это продлиться и когда она может упасть или почувствовать боль, никто не может предсказать. Поэтому как Бреа, так и другие участники «Непокоя» готовы глотать, принимать или вкалывать любые возможные лекарства, слушать кого угодно, если это может помочь им.

Кадр из фильма «Непокой»

Никто в данном случае не виноват. Ученые и врачи до сих пор не могут пояснить или доказательно утверждать, как именно появляется эта болезнь. Но она с легкостью проникает в человека и быстро подчиняет его себе. Поэтому так важно быть в курсе событий, распространять информацию и помогать любыми средствами, чтобы в какой-то момент подобный недуг не поразил всю планету. Так что документалка Бреа - это шаг к победе, а ее помощники и друзья - те, на кого надо равняться, ведь если мы не объединимся и не будет реагировать на то, что происходит рядом, тогда наше существование просто не имеет никакого смысла.

Кадр из фильма «Непокой»

Номинант на премию «Оскар», правда, пока в лонг-листе, фильм «Непокой» выполняет главную задачу, которую можно поставить перед любой документальной картиной – он рассказывает зрителям о болезни, которую, к сожалению, можно принять за шутку, но ее последствия ужасны. И кино говорит о главном: что даже с такими расстройствами люди хотят жить и у них есть голос, их нужно услышать и использовать все возможности, чтобы дать им проявить себя и, возможно, найти лекарство от их жуткого недуга. Главное, чтобы от них не отворачивались, а, как и герою Эндрю Гарфилда из картины «Дыши ради нас», помогли обрести себя. И чтобы независимо от того, какие физические ограничения есть у человека, он мог бы что-нибудь сделать, выйти на улицу или даже поучаствовать в благотворительном вечере или митинге.

Дмитрий Бортников