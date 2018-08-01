Пятеро французских друзей, отправляясь на мальчишник, не попадают на вечеринку в клуб. Двое из них – Арно (Джонатан Коэн) и Винсент (Маню Пайе) – выпускники бизнес-школы, прозябающие на нелюбимых работах. Они задумывают превратить этот провал в успех: позже в стрип-клубе им приходит в голову идея начать своё дело. Всё гениальное просто: почему бы не отправлять парней на мальчишники ни куда-нибудь, а в столицу Венгрии. Дешёвый и чумовой Будапешт сулит огромные прибыли начинающим…
Мальчишник в Европе
Французы распоясались 🙂 Именно так можно описать сей фильм.
Правда распоясались лишь на пол шишечки, что казалось бы должно быть плюсом: придать эдакий фирменный французский шарм избитой истории про тусы… увы, но нет, здесь это не сработало и только всё окончательно испортило.
Абзац текста, абзац текста, абзац текстаМальчишник в Европе пытается играть на поле американских пошлых бро комедий (как относительно прямой аналог, это Мальчишник в Вегасе) и получилось это у французов совсем не очень. Категорически не хватает динамики, накала безумия и идиотии, чтоб всё это стремительно вываливалось на зрителя, как на американских горках. Здесь же всё затянуто и размазано тонким слоем по хронометражу. Вдобавок, создатели к середине фильма вспоминают, что они ж французы и, как у нашего кино с медведями, во французском фильме должны быть лирика и драма. Взмах пера сценариста, вуаля, вот мы уже лицезрим слабенькую драматическую фабулу, которая рушит и без того не ровный ритм фильма, окончательно превращая Мальчишник в Европе в скучнейшее серое и безликое месиво из каких-то событий, склееных в один час и сорок две минуты динамичными гайричевскими вставками крупных планов.
Не особо спасают фильм иногда проскакивающие смешные шутки и даже не наличие множества голых сисек, вот так всё печально… Поможет этому кину лишь только много пива в себя и компания пацанов, так же заправившихся пивом и всяким другим. Вот эти этапы подготовки сгладят просадки, точнее они не запомнятся и в памяти останется только кадры тусача, упомянутых выше сисек и что хочется так же и надо ехать в Будапешт.
Вот такой вышел французский блин с огромным комом, так что на свой страх и риск со 2го августа в кино во всех кинотеатрах. П.С. все таки плюс ещё есть у фильма, действительно захотелось в Будапешт потусить :))))
Моя оценка: 6,5 из 10
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