Наша рецензия

Пятеро французских друзей, отправляясь на мальчишник, не попадают на вечеринку в клуб. Двое из них – Арно (Джонатан Коэн) и Винсент (Маню Пайе) – выпускники бизнес-школы, прозябающие на нелюбимых работах. Они задумывают превратить этот провал в успех: позже в стрип-клубе им приходит в голову идея начать своё дело. Всё гениальное просто: почему бы не отправлять парней на мальчишники ни куда-нибудь, а в столицу Венгрии. Дешёвый и чумовой Будапешт сулит огромные прибыли начинающим…