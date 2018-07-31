«Мальчишник в Европе»: Рецензия Киноафиши

Страх и ненависть в Будапеште

Пятеро французских друзей, отправляясь на мальчишник, не попадают на вечеринку в клуб. Двое из них – Арно (Джонатан Коэн) и Винсент (Маню Пайе) – выпускники бизнес-школы, прозябающие на нелюбимых работах. Они задумывают превратить этот провал в успех: позже в стрип-клубе им приходит в голову идея начать своё дело. Всё гениальное просто: почему бы не отправлять парней на мальчишники ни куда-нибудь, а в столицу Венгрии. Дешёвый и чумовой Будапешт сулит огромные прибыли начинающим туроператорам. Перед нами очередной пример чудесной локализации, в оригинале фильм скромно называется «Budapest», как будто обещая нам трэвел-блог по одной из красивейших столиц Восточной Европы. Если это и путешествие, то однозначно бэд-трип: этот фильм определенно не стоит смотреть как минимум венграм.

Кадр из фильма «Мальчишник в Европе»

«Мальчишник в Европе» может вызвать не смех, а оскорбление целой страны и нации. Причем если какой-нибудь американский «Борат» в своё время просто высмеивал стереотип о провинциале в Соединенных штатах, то тут всё гораздо глобальнее. Как мы видели, например, в «Хостеле» Элая Рота, Восточная Европа – рассадник проституции, легкодоступных наркотиков и больных на голову людей. Однако там незадачливые американцы получали по полной, погнавшись за приключениями. Режиссёр Ксавье Жанс уже снимал спорную экранизацию компьютерной игры («Хитмэн»), но дебютировал фильмом «Граница» – кровавым хоррором, который причисляют к волне «нового французского экстрима». Несмотря на жанровую принадлежность «Мальчишника в Европе», нельзя сказать, что режиссёр ушёл с тропы сомнительных провокаций. Его новый фильм, конечно, не хоррор, хотя его просмотр и способен вызывать похожие чувства.

Кадр из фильма «Мальчишник в Европе»

Закончить школу в Венгрии – уже признак гениальности, как проговаривает главным героям Джорджио - их проводник в этой безумной стране. Свою жену он с радостью готов «презентовать» французским гостям, хвастаясь тем, что перед тем, как стать проституткой она была агентом Моссада. Есть и пожилой венгр-синефил, владелец внушительной коллекции оружия. Любовно перебирая стволы, он с лёгкостью называет фильмы, в которых из них стреляли («Хищник», «Рэмбо», «Смертельное оружие»). Из голливудских звёзд он одобрительно отзывается о Меле Гибсоне (потому что тот антисемит), а среди его пушек есть одна с дарственной подписью от Усамы Бен Ладена. И это только отдельно выделенные представители нации. Другие не заслуживают и пристального взгляда, оказываясь массовкой в стрип-клубе.

Кадр из фильма «Мальчишник в Европе»

Моралистичную – или потешающуюся над таковой (юмористически пути сценаристов неисповедимы) – концовку можно трактовать как то, что кто-то решил разрушить институт брака, при этом уничтожив и идею холостяцкой жизни, настолько грязно и одномерно она здесь показана. «Мальчишник в Европе» – не забавная безделушка, а странный и своеобразный фильм, а здешний юмор вызывает как минимум чувство неловкости.

Марат Шабаев

В российском прокате со 2 августа 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Мальчишник в Европе»