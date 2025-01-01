«Декстер» под прицелом психиатров: что у него за болезнь — реальное расстройство или киношная легенда?

Они обожали селедку, горячий борщ и баклажанную икру: «вкусный» тест по советским фильмам

Шир — каторга, хоббиты — алкоголики: странности «Властелина колец», которые видишь только повзрослев

Вспоминайте эти слова Раневской, когда на душе плохо: помогут пережить любую депрессию

Шрам и его «бригада»: «Муфаса: Король лев» так и не ответил на один из важнейших вопросов оригинального мульта

«С ног до головы как султанша»: 3 способа вписать эстетику «Великолепного века» в свой стиль — советует именитый дизайнер

Эти жутко смешные мемы оценят даже те, кто не смотрел «Машу и Медведя»: со всех смеялись в голос

Черные чернушки в «Унесенных призраками» безумно милы, но их судьба — трагичнее не придумаешь: заметили их в другом аниме Миядзаки?

Секреты и искушение, но без Прилучного: топ-5 сериалов в духе «Жизни по вызову» — посмотрите одну серию и пропадете на неделю

«Довод» — самый спорный и непонятный фильм Нолана: ИИ объяснил запутанный триллер так, чтобы его поняли даже пятиклашки