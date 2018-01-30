«До свидания там, наверху»: Рецензия Киноафиши

После войны

1918 год. До окончания Первой Мировой войны осталось совсем немного. Солдаты с нетерпением ждут заключения мира. Но не для всех мир, с каждой минутой становящийся все более реальным, оказывается желанным. Лейтенант Прадель (Лоран Лафитт) жаждет крови и вопреки приказам сверху развязывает вооруженное столкновение. Начинается кровопролитное сражение за высоту 113. Гибнут люди. Снаряды с легкостью разрывают их тела, как бумажные игрушки. Рядовой Альбер Майяр (Альбер Дюпонтель) попадает в воронку, образовавшуюся в земле в результате взрыва. Песок со стремительной скоростью сыпется на солдата, сражающегося под командованием Праделя. Альбер уже прощался с жизнью, когда его спас однополчанин. Молодой художник Эдуар Перикур (Науэль Перес Бискаярт) вытащил товарища из-под земли в последний момент. Но для самого юноши бессмысленная бойня закончилась тяжелой травмой. Его лицо было изуродовано, и после войны солдата ожидала не радостная встреча с родными, а длительное пребывание в госпитале и едва выносимые без морфина боли.

Кадр из фильма «До свидания там, наверху»

В «До свидания там, наверху» Альбер Дюпонтель не только исполнил одну из главных ролей, но и занял режиссерское кресло. Его фильм снят по одноименному роману Пьера Леметра. Книга Леметра рассказывала о махинациях, связанных с перезахоронением французских солдат, погибших вдали от дома на фронтах Первой мировой войны. И за свой роман писатель получил в 2013 году Гонкуровскую премию. Как и про подавляющее большинство кинолент, поставленных по книгам, про работу Дюпонтеля тоже можно сказать, что она уступает оригиналу и упрощает источник. Киноверсия романа пропускает некоторые детали и достаточно лихо вводит второстепенных персонажей. Дюпонтель не описывает с рьяной дотошностью всех героев своего фильма, педантично реконструируя каждое предложение из текста. Но такой подход в случае с экранизацией «До свидания там, наверху» не назовешь холодностью и безразличием. Лента не лезет в душу Альбера и Эдуара и не пытается взвинтить накал страстей за счет травмы Перикура.

Кадр из фильма «До свидания там, наверху»

Дюпонтель снимает не реалистичную драму, его фильм ближе к приключенческой комедии. И надо отметить, что подобранные им интонации весьма деликатны. Его интерпретация «До свидания там, наверху» не эксплуатирует травмы и тяжелое психологическое состояние вернувшихся с фронта солдат. При этом в ленте отчетливо прослеживается жизнеутверждающий месседж, и он не приукрашен аляповатыми виньетками и крикливыми лозунгами, способными опошлить даже самые болезненные проблемы. В «До свидания там, наверху» уважение к ветеранам войны сочетается с изящной язвительностью по отношению к миру, в котором человеческие судьбы ничего не значат.

Кадр из фильма «До свидания там, наверху»

В фильме используются емкие и выразительные метафоры. Для достижения своих целей Прадель спокойно идет по головам других. Ради обогащения он и убить способен, и получить прибыль от перезахоронения погибших. В его действиях проявляется холодный расчет. На войне солдаты для пытающегося выслужиться лейтенанта были, по сути, безлики. Но и в мирное время погибшие на фронте из-за его действий лишаются права быть собой. «До свидания там, наверху» сталкивает тотальное пренебрежение к личности другого и личную трагедию. Фильм очень аккуратно, без пафосного и манерного надрыва работает с крайне сложными проблемами. Картина о войне и ее последствиях не переходит в захлебывающиеся в нарочитом патриотизме выкрики и не утопает в показной слезливой жалости к жертвам Первой мировой. При этом Дюпонтель не разбрасывается нравоучениями, всматриваясь в борьбу Альбера и Эдуара за признание и уважение.

Елена Громова

В российском прокате с 8 марта 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «До свидания там, наверху»