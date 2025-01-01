Так вот кто убил родителей Рей? Оглушительное признание героя так и не показали в финале «Звездных войн»

«Стал играть фрика»: Шилов из «Ментовских войн» назвал сезон, после которого сериал испортился

Вышел 5 эпизод «Чужой: Земля», а их всего 8 — финал уже близко: вот даты выхода оставшихся серий

Долгожданный спин-офф «Офиса» стартовал с 85% свежести: сериал критикуют и хвалят одновременно — разбираемся, что пошло не так

За 30+ лет многие слышали про «Акиру»: но кто это такой знают не все — кратко объяснили для тех, кто не смотрел

Платочки белые, а также желтые и красные: угадайте 5 фильмов СССР по героине в головном уборе (тест)

Русская версия Крамера или калька с Шьямалана: хоррор с Егором Кридом, который хейтили заранее, оказался не так уж плох — смешно и страшно

«Осень жизни, как и осень года…»: только выросшие на фильмах СССР вспомнят 5 кинолент по строчкам из песен (тест)

Кристофер Нолан никогда не снимет фильм в этом жанре — но одна из похожих работ коллеги ему очень даже по душе

Соскучились по «Шерлоку» и «Менталисту»? Этот недооцененный сериал на 8,3 балла вы могли пропустить — у героя здесь тоже есть своя фишка