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Когда ангелы спят
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Когда ангелы спят, 2017

2017 / Казахстан
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О фильме

Самое приятное время для любой девушки – период подготовки к свадьбе – оборачивается для Арман и ее жениха Курмана сущим адом. Арман похищают и насилуют четверо пьяных мажоров. А ее жених Курман, пытаясь спасти любимую, нарывается на серьезные неприятности с органами правопорядка. Оправившись после травм, Арман убеждена, что ей удастся наказать насильников. Однако только тут начинается настоящая драма. Жертва изнасилования внезапно обнаруживает, что виновной окружающие считают ее саму. Уговаривают молчать – ведь о подобном не говорят; просят не лезть на рожон – с «большими людьми» бесполезно спорить. Даже собственные родственники умоляют не раздувать скандал, а молча взять предложенные деньги. Однако Арман жаждет справедливости...

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3 голоса
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 12 октября 2017
Возраст 16+
Режиссер
Рашид Сулейменов
В ролях
Жулдыз Айдарбекова
Кайрат Нуртас
Тлектес Мейрамов
Елжас Рахимбеков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Когда ангелы спят 1 постер
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