Когда ангелы спят, 2017

Самое приятное время для любой девушки – период подготовки к свадьбе – оборачивается для Арман и ее жениха Курмана сущим адом. Арман похищают и насилуют четверо пьяных мажоров. А ее жених Курман, пытаясь спасти любимую, нарывается на серьезные неприятности с органами правопорядка. Оправившись после травм, Арман убеждена, что ей удастся наказать насильников. Однако только тут начинается настоящая драма. Жертва изнасилования внезапно обнаруживает, что виновной окружающие считают ее саму. Уговаривают молчать – ведь о подобном не говорят; просят не лезть на рожон – с «большими людьми» бесполезно спорить. Даже собственные родственники умоляют не раздувать скандал, а молча взять предложенные деньги. Однако Арман жаждет справедливости...