Гоморроид» (пародия на прогремевший на весь мир сериал «Гоморра»), где они высмеивают, пожалуй, самую известную преступную организацию Италии. У шоу небывало высокие рейтинги. Смех побеждает страх, и люди все меньше боятся мафиози, а простые стендап-комики превращаются в мегазвезд. Когда в телестудию присылают конверт с тремя пулями, никто серьезно не относится к этому — мало ли у них фанатов. А зря. Теперь актерам придется встретиться с теми, над кем они так смеялись, лицом к лицу и понять, где шоу, а где реальность.