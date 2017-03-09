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Постер фильма Нешуточная мафия
5.3
Нешуточная мафия - Трейлер
Киноафиша Фильмы Нешуточная мафия
5.3

Нешуточная мафия

, 2017
Gomorroide
Италия / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Нешуточная мафия
5.3
Нешуточная мафия - Трейлер
Нешуточная мафия  Трейлер

О фильме

Гоморроид» (пародия на прогремевший на весь мир сериал «Гоморра»), где они высмеивают, пожалуй, самую известную преступную организацию Италии. У шоу небывало высокие рейтинги. Смех побеждает страх, и люди все меньше боятся мафиози, а простые стендап-комики превращаются в мегазвезд. Когда в телестудию присылают конверт с тремя пулями, никто серьезно не относится к этому — мало ли у них фанатов. А зря. Теперь актерам придется встретиться с теми, над кем они так смеялись, лицом к лицу и понять, где шоу, а где реальность.

В ролях

Доменико Манфреди
Don Pietro Catapano
Раффаэле Ферранте
Donna Titina
Франческо Де Фрайя
Gennaro
Джованни Феррери
Ciruzzo
Лавиния Бьяджи
Barbara
Francesco Procopio
Commissario Acampora
Titti Cerrone
Lavinia
Николя Ночелла
Padre Pio
Mariano Bruno
Totore
Кармине Монако
Tonino
Режиссер Франческо Де Фрайя, Раффаэле Ферранте, Доменико Манфреди
Сценарист Франческо Приско, Франческо Де Фрайя, Раффаэле Ферранте, Доменико Манфреди
Композитор Giordano Corapi
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 9 марта 2017
Премьера в мире 9 марта 2017
Дата выхода
9 марта 2017 Италия
Сборы в мире $465 875
Производство Bronx Film, Minerva Pictures, Tunnel Produzioni
Другие названия
Gomorroide, Welcome to Gomorrahland

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 12 голосов
5.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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Нешуточная мафия - Трейлер
Нешуточная мафия Трейлер
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Отзывы о фильме

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