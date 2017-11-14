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Нешуточная мафия - trailer
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Нешуточная мафия. Trailer

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Дата публикации: 14 ноября 2017
Нешуточная мафия – Гоморроид» (пародия на прогремевший на весь мир сериал «Гоморра»), где они высмеивают, пожалуй, самую известную преступную организацию Италии. У шоу небывало высокие рейтинги. Смех побеждает страх, и люди все меньше боятся мафиози, а простые стендап-комики превращаются в мегазвезд. Когда в телестудию присылают конверт с тремя пулями, никто серьезно не относится к этому — мало ли у них фанатов. А зря. Теперь актерам придется встретиться с теми, над кем они так смеялись, лицом к лицу и понять, где шоу, а где реальность.
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