Ferrari 312B, 2017

В самый революционный месяц этого года Невафильм Emotion выпустит увлекательный фильм о легендарном Ferrari 312B. Олицетворение итальянского стиля и гения инженерной мысли, бешеной страсти и великой мечты — именно этому гоночному автомобилю суждено было навсегда изменить историю большого спорта и стать символом Формулы-1. Режиссер Андреа Марини снял захватывающую картину, рассказывающую о рождении легенды. Зритель погрузится в спортивный мир начала 1970-х и встретится с великими гонщиками, составившими славу Ferrari 312B, — Жаки Иксом, Ники Лауда, Джеки Стюартом, Герхардом Бергером и Деймоном Хиллом. Большое внимание уделено в фильме инженерам, благодаря таланту которых произошел переворот в автомобилестроении. В том числе речь пойдет и о знаменитом конструкторе Мауро Форгьери, разработавшем неповторимый дизайн Ferrari 312B. Все они — современники той эпохи, когда агрессивная конкуренция и личные амбиции были результатом безграничной любви к спорту.