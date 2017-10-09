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Ferrari 312B
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Ferrari 312B

Ferrari 312B, 2017

2017 / Италия
6.5 Оцените
14 голосов
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О фильме

В самый революционный месяц этого года Невафильм Emotion выпустит увлекательный фильм о легендарном Ferrari 312B. Олицетворение итальянского стиля и гения инженерной мысли, бешеной страсти и великой мечты — именно этому гоночному автомобилю суждено было навсегда изменить историю большого спорта и стать символом Формулы-1. Режиссер Андреа Марини снял захватывающую картину, рассказывающую о рождении легенды. Зритель погрузится в спортивный мир начала 1970-х и встретится с великими гонщиками, составившими славу Ferrari 312B, — Жаки Иксом, Ники Лауда, Джеки Стюартом, Герхардом Бергером и Деймоном Хиллом. Большое внимание уделено в фильме инженерам, благодаря таланту которых произошел переворот в автомобилестроении. В том числе речь пойдет и о знаменитом конструкторе Мауро Форгьери, разработавшем неповторимый дизайн Ferrari 312B. Все они — современники той эпохи, когда агрессивная конкуренция и личные амбиции были результатом безграничной любви к спорту.

6.5 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 12 марта 2018
Премьера в мире 9 октября 2017
Возраст 12+
Режиссер
Андреа Марини
В ролях
Ники Лауда
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ferrari 312B 2 постера
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