В основе сюжета фильма малоизвестные события 1941 года. В Тувинской народной республике состоялся съезд делегатов со всей страны на Х Великий Хурал. На этом съезде представители маленького, но очень гордого независимого государства в центре Азии принимают беспрецедентное решение – объявить войну гитлеровской Германии и передать в помощь Советскому Союзу весь золотой запас страны. Это кинолента о большом подвиге маленькой Республики. О тувинских добровольцах, которые отправлялись на фронт, чтобы воевать с фашистскими захватчиками плечом к плечу с советскими солдатами.