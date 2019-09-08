Наша рецензия

В начале нулевых полковник спецслужб Родин реализовал проект с поэтичным названием «Юность». Родин набирал беспризорников по всей стране, обучал их и отправлял в другие страны, там они должны были зацепиться, сделать карьеру и быть готовыми к тому, что Родина позовёт. Но полковник погиб, прошло 15 лет, Родина никуда не позвала. Андрей (Александр Петров), сын Родина, также входивший в проект, живёт в Вене и торгует скейтбордами. Но прошлое даёт о себе знать, один из участников…