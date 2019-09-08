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Герой 2019 / Россия
6.4 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о фильме «Герой»

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Наша рецензия

В начале нулевых полковник спецслужб Родин реализовал проект с поэтичным названием «Юность». Родин набирал беспризорников по всей стране, обучал их и отправлял в другие страны, там они должны были зацепиться, сделать карьеру и быть готовыми к тому, что Родина позовёт. Но полковник погиб, прошло 15 лет, Родина никуда не позвала. Андрей (Александр Петров), сын Родина, также входивший в проект, живёт в Вене и торгует скейтбордами. Но прошлое даёт о себе знать, один из участников…

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www.975 8 сентября 2019, 21:55
Борн в русском варианте))))
8 сентября 2019, 21:55 Ответить
Mikhail Kokin 26 сентября 2019, 15:04
Оценка
Ну, ничего так..
Немного затянут (возможно будет телесериальная версия).
Как иностранные шпионские-экшен филмы!
Хорошая попытка.
Вектор движения жанра - правильный.
Тоже самое, про своих!
26 сентября 2019, 15:04 Ответить
Алина Шереметьева 26 сентября 2019, 17:28
Оценка
Ради Машкова и Петрова стоить сходить 👍
26 сентября 2019, 17:28 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 26 сентября 2019, 20:13
Оценка
не советую
26 сентября 2019, 20:13 Ответить
alekcandr22 27 сентября 2019, 09:40
Оценка
Мне не понравился
27 сентября 2019, 09:40 Ответить
rafik.ivanov.85 28 сентября 2019, 12:00
Машков хороший актер , но последнее время он снимаеться откровенно в полном говне . Чем дальше тем он закрепляет за собой бренд говна !там где теперь играет машков это говно а не фильм !
28 сентября 2019, 12:00 Ответить
korsunova69 28 сентября 2019, 13:11
Петров,Петров и еще раз Петров...фильмы новые, а лицо одно и тоже...тошнит уже от него
28 сентября 2019, 13:11 Ответить
Максим Рыжков 28 сентября 2019, 17:32
Оценка
Первый раз пишу комментарий. Полная хрень, снят убого, игра актеров полное дерьмо, сюжет такой же, ждал хотябы чуть лучше. Не мог дождаться конца этого убожества.
28 сентября 2019, 17:32 Ответить
владимир мамаев 28 сентября 2019, 19:44
Оценка
Может идея и была хорошая, но фильм сказочно тупой, игра актеров отсутствует. Для детей может и подойдет, не более.
28 сентября 2019, 19:44 Ответить
Nadezhda Kuzmina 29 сентября 2019, 09:57
Оценка
Ну не получается у русских снимать фильмы про шпионов как у заграничных коллег. Лучше бы на крайняк просто про кгб снимали,фсб:) С фильма мы ушли раньше, минут на 15. Эту нудоту невозможно досмотреть до конца.
29 сентября 2019, 09:57 Ответить
Инна Бочкарева 29 сентября 2019, 21:11
Оценка
А мне понравилось. Смотрела с Германии сегодня
29 сентября 2019, 21:11 Ответить
Лев 30 сентября 2019, 21:27
Оценка
Хрень. 2/10
30 сентября 2019, 21:27 Ответить
alfiya7163 1 октября 2019, 19:28
Оценка
Ужасная работа режиссёра...Сценарий не плохой, но как преподнесли..это полная Ж..полное разочарование...склеивали фрагменты, порой не связанные со смыслом и логикой...актеры играли ужасно плохо... полная халтура..Что там делал Машков...удивляет, что так низко опустился на такие роли..Петров понятно-актер одной роли... Одним словом..Тяп Ляп..
1 октября 2019, 19:28 Ответить
ipg080867 4 октября 2019, 11:19
Оценка
Отличный фильм! Динамика действий, новые лица, острый сюжет, смотрится на одном дыхании..
4 октября 2019, 11:19 Ответить
Антон Миронов 5 октября 2019, 18:19
Оценка
Ребята, не тратьте время... Режиссер просто студент какой-то
5 октября 2019, 18:19 Ответить
Malinovka 9 октября 2019, 08:52
Оценка
Более скучного и неинтересного фильма давно не видела. Полное разочарование. Увы и ах, А.Петров во всех фильмах банально однотипен, игра Машкова ни о чем - ну ему это и не надо, т.к. раньше он работал на имя, теперь имя работает на него, Ходченкова так на троечку сыграла. Создатели фильма потратили кучу денег на натуральные съемки, "спецэффекты" и прочее, по-этому посчитали, что актерам играть не обязательно. Сюжет не цепляет - попытались собрать в одну кучу сюжеты разных зарубежных фильмов, в итоге - полная чушь. Достаточно посмотреть ролик к фильму и не тратить зря время на просмотр самого фильма. Хочется пожелать создателям пересмотреть наши фильмы 70-90х годов и научиться снимать хорошее фильмы, с хорошей игрой актеров.
9 октября 2019, 08:52 Ответить
Евгений Фурсов 16 октября 2019, 14:56
Оценка
Сейчас только из кинотеатра .. Скажу одно : фильм СУПЕР и мне понравилось !!
16 октября 2019, 14:56 Ответить
dgoldenko 17 октября 2019, 04:34
Оценка
Не зашел, не тратьте время и деньги!
17 октября 2019, 04:34 Ответить
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