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Любимая песня
Киноафиша Фильмы Любимая песня

Любимая песня, 1955

1955 / СССР
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме

Все убеждают Бахтияра Мурадова, обладающего красивым голосом, пойти учиться в консерваторию. Но юноша решает стать нефтяником, как и отец, погибший на фронте Отечественной войны. И он осуществляет своё намерение — становится буровым мастером. Любимая девушка Бахтияра, Саша Верховская, уезжает в Москву учиться в геологоразведочный институт. Вместе с ней едет и соперник Бахтияра — толстяк Юсуф, собирающийся посвятить себя торговому делу. В это время в клубе нефтяников ловкий делец Ага-Бала устраивает ряд выступленией Бахтияра Мурадова…

7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1955
Премьера в мире 11 декабря 1955
Возраст 12+
Режиссер
Лятиф Сафаров
В ролях
Рашид Бейбутов
Людмила Белых
Софа Бясирзаде
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любимая песня 1 постер
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