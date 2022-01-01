Любимая песня, 1955

Все убеждают Бахтияра Мурадова, обладающего красивым голосом, пойти учиться в консерваторию. Но юноша решает стать нефтяником, как и отец, погибший на фронте Отечественной войны. И он осуществляет своё намерение — становится буровым мастером. Любимая девушка Бахтияра, Саша Верховская, уезжает в Москву учиться в геологоразведочный институт. Вместе с ней едет и соперник Бахтияра — толстяк Юсуф, собирающийся посвятить себя торговому делу. В это время в клубе нефтяников ловкий делец Ага-Бала устраивает ряд выступленией Бахтияра Мурадова…