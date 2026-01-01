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Poster of Bakhtiar
7.5
Kinoafisha Films Bakhtiar
7.5

Bakhtiar

, 1955
Bäxtiyar
USSR / Comedy, Musical / 18+
Poster of Bakhtiar
7.5

Cast

Rashid Behbudov
Bekhtiyar
Lyuba Belykh
Sasha - young
Sofa Basirzade
Member of the Comission
Aleksandr Pavlovich Antonov
Aleksandr Pavlovich Antonov
Agahüseyn Cavadov
Rza
Tamara Chernova
Sasha
Merziyye Davudova
Gulbadam
Müxlis Cənizadə
Müxlis Cənizadə
Kerim
Ismail Efendiyev
Rza Ismayilov
Ogtay Efendiyev
Bekhtiyar - Young
Director Latif Safarov
Writer Boris Laskin, Nikolai Rozhkov
Composer Tofiq Quliyev
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 1955
World premiere 11 December 1955
Release date
11 December 1955 USSR
Production Azerbaijanfilm, Baku Film Studio
Also known as
Bäxtiyar, Бахтияр, Любимая песня, Bəxtiyar, Favourite Song (Bakhtiar), Sevimli mahnı, Бәхтијар, Севимли маһны, Bakhtiyar

Film rating

7.5
Rate 11 votes
7.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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