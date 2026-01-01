Cast
Rashid Behbudov
Bekhtiyar
Lyuba Belykh
Sasha - young
Sofa Basirzade
Member of the Comission
Merziyye Davudova
Gulbadam
Ismail Efendiyev
Rza Ismayilov
Ogtay Efendiyev
Bekhtiyar - Young
Cast and Crew
Director
Latif Safarov
Writer
Boris Laskin, Nikolai Rozhkov
Composer
Tofiq Quliyev
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 37 minutes
Production year
1955
World premiere
11 December 1955
Production
Azerbaijanfilm, Baku Film Studio
Also known as
Bäxtiyar, Бахтияр, Любимая песня, Bəxtiyar, Favourite Song (Bakhtiar), Sevimli mahnı, Бәхтијар, Севимли маһны, Bakhtiyar