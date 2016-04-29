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Острова и киты Острова и киты
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The Islands and the Whales

Острова и киты, 2016

2016 / Великобритания
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О фильме

В далеком уголке Северной Атлантики, на Фарерских островах, жители издревле привыкли питаться тем, что дарует природа. Земля тут скудная, зато моря богаты разной живностью. Традиционная охота на китов и морских птиц не только обеспечивала пропитанием, но и создавала тот стиль жизни, которым островитяне гордились многие поколения. Но сейчас традиции под угрозой. И дело не в шумихе вокруг китовой охоты, а в самих китах. Фарерцы одни из первых ощутили на себе последствия загрязненности океанов. Оказалось, что их любимые киты ядовиты, отравлены окружающей средой. То, что раньше обеспечивало их выживание, сейчас угрожает здоровью детей. И жителям островов придется сделать выбор между традициями и здоровьем.

7.5 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 20 мая 2017
Премьера в мире 29 апреля 2016
Возраст 16+
Режиссер
Майк Дэй
В ролях
Майк Дэй
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Острова и киты 2 постера
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саундтрек фильма Острова и киты
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17 мая 2017 21:46
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