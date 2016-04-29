Острова и киты, 2016

В далеком уголке Северной Атлантики, на Фарерских островах, жители издревле привыкли питаться тем, что дарует природа. Земля тут скудная, зато моря богаты разной живностью. Традиционная охота на китов и морских птиц не только обеспечивала пропитанием, но и создавала тот стиль жизни, которым островитяне гордились многие поколения. Но сейчас традиции под угрозой. И дело не в шумихе вокруг китовой охоты, а в самих китах. Фарерцы одни из первых ощутили на себе последствия загрязненности океанов. Оказалось, что их любимые киты ядовиты, отравлены окружающей средой. То, что раньше обеспечивало их выживание, сейчас угрожает здоровью детей. И жителям островов придется сделать выбор между традициями и здоровьем.