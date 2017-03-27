Они всегда были чужаками, куда бы не пошли. Один из самых древних и неоднозначных народов – евреи – казалось бы, в многонациональной России точно должны найти свое место! Свердлов, Зиновий Пешков, Марк Шагал, Фаина Раневская – это лишь самая малая часть из тех, кого мы видеть привыкли больше в анекдотах и сатиристических фильмах. Повествование охватывает исторические сводки от основателей новой русской деспотии до юдофобии, пришедшей на смену юдофилии. Леонид Парфенов в…
Я просмотрел два фильма и задумался. А задумавшись я не согласился чисто с трактовкой авторов. Фильм начинается в хорошем тэмпе а на второй серии мне кажется кислорода было много в воздушной смеси и произошла некая эйфория. Действительно задуман монументальный анализ. Я оценил храбрость и отдаю должное. Однако хочу отметить что авторы (надеюсь пока) немного запутываются с определением. Евреи это мигранты из откуда-то, русскоговорящие нац меньшинства, обрусевшие, выкресты, ушедшие от религии предков, пришедшие в революцию, не пришедшие в неё, сионисты, иммигранты в США/Канаду и т.д. , и т.п . Я думаю все вместе взятые и ещё столько - ТОЛЬКО не те которые отрицали что каждая душа это весь мир. Ну а это правило можно применить и к Русским и к Белорусам и к Немцам Поволжья. Мы, народы русской равнины, впитали в себя цвета и звуки её (как Левитан и Ойстрах - хвалю за глубокое наблюдение). Однако тот факт что мы многие говорили а некоторые продолжают говорить и читать на Русском не делает нас всех Хазарскими или царскими поддаными или Русскими или кем бы то ни было. Мы едины и уникальны и в этом, Мама, соль. Ны конечно тут некоторые скажут что некоторых солей им и задарма не надо. Начихать мне наних. Давайте лучше о единости и уникальности. Если говорить таки про Евреев то надо вспоминать не только Мандельштамма (уважаю) а так-же Хаима Нaхмана Бялика, а как же самый известный фельетонист Одессы он же по совместительству писатель и в свободное время один из основателей Палестины. Конечно я о Жаботинском. А с ним и Голда Мейер. То есть эта тема не затронута авторами. Пачиму нэт? А как же быть с теми Евреями которые сознательно отвернулись от революции Бабеля и Буденного. Их были миллионы до 1941. Кого не убили фрицы - добил cталин. И наконец почему не считать 'Русскими' Евреев иммигрантов Нового Мира. Там нас (грешен я оттуда) только так и называют. А мы что? Ну клёво. Мы не люди без прошлого. И мы там поём про Богосяновскую Пивную, и всякую всячину едим под Вилли Токарева. А вот тут как быть? Казах защищавший Москву на Бородинском поле в 1941м (рядом с Евреем и другими представителями нац меньшинств). Он не Русский? То есть я хочу продемонстрировать как иногда простое и понятное определение выпадает в осадок. Я уверен что троцкий Еврей такой же как cталин Христианин или Феликс Эдмундович Католик. И в этом они ... суть ... и сильно. С уходом от чистой веры они по разным путям (вместе с шикельгрубером) пришли к дьяволу. И многих за собой утащили. А мы вот таперя расхлёбываем лаптём ... из миланской правда кожи. Так зачем скажите мне нужно думать о том кто такой по национальности смуглый Пушкин или не смуглый Бялик. Не всё ли равно откуда в Венскую филармонию попал киевлянин Яша Хоренштейн. А вообще Рильке замечательны поэт и мне Русскоязычному его слово приятно. А если мы могем понять величие Берлиоза и Брюкнэра вместе с Шостаковиечем - таки надо сказать (в ключе фильма - диссертации) Мазаль Тов! Нам нужно больше таких чем коммунистов или skinheads. А вообще начинание хорошее, но я бы его расширил. Почему бы не так: " Что случилось с народами бывшей империи с приходом большевиков. Почему умные образованные прогрессивные не извлекли уроков из Французской Революции? Почему добрые Романовы послали своих верных вассалов на бойню Великой Войны" А на этой картине тогда легче подштриховать отдельные судьбы. Именно отдельные, не всех Евреев и не всех Русских - нельзя объять необьяного.
И всё таки за дерзание 3.5 звезды
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