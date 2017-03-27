Наша рецензия

Они всегда были чужаками, куда бы не пошли. Один из самых древних и неоднозначных народов – евреи – казалось бы, в многонациональной России точно должны найти свое место! Свердлов, Зиновий Пешков, Марк Шагал, Фаина Раневская – это лишь самая малая часть из тех, кого мы видеть привыкли больше в анекдотах и сатиристических фильмах. Повествование охватывает исторические сводки от основателей новой русской деспотии до юдофобии, пришедшей на смену юдофилии. Леонид Парфенов в…