Jenny [Видит Кэролайн в туалете] Фу, шлюха.

Caroline Wexler Что ты сказала?

Jenny Кажется, я только что назвала тебя шлюхой, шлюха.

Jenny Потому что все знают, что ты переспала примерно с сорока парнями с тех пор, как сюда пришла.

Caroline Wexler [пауза, смотрится в зеркало] Ладно, допустим, я и переспала с сорока парнями. В чем проблема? Ты просто завидуешь, потому что тебя, блин, промыли пуританские придурки, считающие секс грехом. Но с другой стороны, твой крохотный, как у хомячка, мозг запрограммирован СМИ на то, что секс – это вершина всего. Так что ты и в тупике, да? С одной стороны, ты обожаешь трахаться, а потом тебя накрывает вина, и ты не понимаешь почему. Может, потому что секс – не такой уж ни хороший, ни плохой, каким ты его себе придумала.

Jenny [обиженная пауза] Заткнись, шлюха!