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Киноафиша Фильмы Нация мечтателей Цитаты из фильма Нация мечтателей

Цитаты из фильма Нация мечтателей

Caroline Wexler Люди скажут тебе, что ничего не имеет значения, мол, скоро весь мир всё равно кончится. Но эти люди смотрят на жизнь неправильно. Я хочу сказать, что вещи не обязаны длиться вечно, чтобы быть идеальными.
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Jenny [Видит Кэролайн в туалете] Фу, шлюха.
Caroline Wexler Что ты сказала?
Jenny Кажется, я только что назвала тебя шлюхой, шлюха.
Caroline Wexler Почему?
Jenny Потому что все знают, что ты переспала примерно с сорока парнями с тех пор, как сюда пришла.
Caroline Wexler Правда? Сорока?
Caroline Wexler [пауза, смотрится в зеркало] Ладно, допустим, я и переспала с сорока парнями. В чем проблема? Ты просто завидуешь, потому что тебя, блин, промыли пуританские придурки, считающие секс грехом. Но с другой стороны, твой крохотный, как у хомячка, мозг запрограммирован СМИ на то, что секс – это вершина всего. Так что ты и в тупике, да? С одной стороны, ты обожаешь трахаться, а потом тебя накрывает вина, и ты не понимаешь почему. Может, потому что секс – не такой уж ни хороший, ни плохой, каким ты его себе придумала.
Jenny [обиженная пауза] Заткнись, шлюха!
Caroline Wexler Дженни, серьёзно, послушай меня! Вся самая крутая часть твоей жизни — это фотка из выпускного альбома. Ты уже тоскуешь по тому, чего ещё даже не случилось, потому что тебе особо и ждать нечего. Ты проведёшь первую половину жизни, планируя свадьбу, а вторую — жалея об этом. И если бы я была на твоём месте — и слава богу, что я не я, потому что у тебя ужасная причёска — я бы остановилась и пересмотрела всю свою систему ценностей, потому что всё, что ты знаешь, — неправда.
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Paul Вот в чём проблема — увидел бога один раз, и вдруг у тебя есть божественное право вести себя как му#ак.
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Caroline Wexler Что ты ему сказала?
Barry Anderson Кэролайн... мы с тобой созданы друг для друга.
Caroline Wexler Боже мой, ты с ума с##ла!
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Caroline Wexler Ты мне нравишься, и я хочу с тобой встречаться.
Thurston Goldberg [Краткая пауза] Правда?
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