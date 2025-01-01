Caroline WexlerЛюди скажут тебе, что ничего не имеет значения, мол, скоро весь мир всё равно кончится. Но эти люди смотрят на жизнь неправильно. Я хочу сказать, что вещи не обязаны длиться вечно, чтобы быть идеальными.
Caroline Wexler[пауза, смотрится в зеркало]Ладно, допустим, я и переспала с сорока парнями. В чем проблема? Ты просто завидуешь, потому что тебя, блин, промыли пуританские придурки, считающие секс грехом. Но с другой стороны, твой крохотный, как у хомячка, мозг запрограммирован СМИ на то, что секс – это вершина всего. Так что ты и в тупике, да? С одной стороны, ты обожаешь трахаться, а потом тебя накрывает вина, и ты не понимаешь почему. Может, потому что секс – не такой уж ни хороший, ни плохой, каким ты его себе придумала.
Jenny[обиженная пауза]Заткнись, шлюха!
Caroline WexlerДженни, серьёзно, послушай меня! Вся самая крутая часть твоей жизни — это фотка из выпускного альбома. Ты уже тоскуешь по тому, чего ещё даже не случилось, потому что тебе особо и ждать нечего. Ты проведёшь первую половину жизни, планируя свадьбу, а вторую — жалея об этом. И если бы я была на твоём месте — и слава богу, что я не я, потому что у тебя ужасная причёска — я бы остановилась и пересмотрела всю свою систему ценностей, потому что всё, что ты знаешь, — неправда.
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PaulВот в чём проблема — увидел бога один раз, и вдруг у тебя есть божественное право вести себя как му#ак.