Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Страсти по частицам Цитаты из фильма Страсти по частицам

Цитаты из фильма Страсти по частицам

Savas Dimopoulos Зачем люди занимаются наукой? Зачем они создают искусство? То, что кажется наименее важным для нашего выживания, — именно то, что делает нас человечными.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
David Kaplan Фундаментальная наука для больших прорывов должна развиваться там, где не спрашивают «Какова экономическая выгода?», а задают вопрос «Что мы не знаем и где можем сделать шаг вперёд?»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Savas Dimopoulos Прыгать от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма — вот большой секрет успеха.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Где снимали «Трудных подростков»: школа реальная, но таких персонажей там бы держать не стали
Близки к «Первому отделу»: Васильев и другие классные актеры стали украшением этих 10 сериалов
Кэмерон заявил, что его новый фильм «Призраки Хиросимы» будет на уровне «Списка Шиндлера»  
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
Насколько правдив фильм «Гладиатор»: киношный драматизм веселит историков — не все было так плохо
Будто «Йеллоустоун» с «Нарко» завели ребенка: о чем будет второй сезон «Лэндмена» — Торнтон связался с картелем
«Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
Билли Бобу Торнтону — 70! Выбираем лучшие малоизвестные роли звезды «Фарго» и «Лэндмена» — в топ-5 есть даже аниме
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше