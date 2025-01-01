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Цитаты из фильма Страсти по частицам
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Цитаты
Savas Dimopoulos
Зачем люди занимаются наукой? Зачем они создают искусство? То, что кажется наименее важным для нашего выживания, — именно то, что делает нас человечными.
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David Kaplan
Фундаментальная наука для больших прорывов должна развиваться там, где не спрашивают «Какова экономическая выгода?», а задают вопрос «Что мы не знаем и где можем сделать шаг вперёд?»
🧡
👏
🥺
🤔
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Savas Dimopoulos
Прыгать от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма — вот большой секрет успеха.
🧡
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🤔
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